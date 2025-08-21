A Jhon Durán lo empiezan a conocer en Turquía y lo alertan, ¿cualidad o defecto?

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán empieza a escribir un nuevo capítulo en su carrera futbolística, ahora vistiendo la camiseta del Fenerbahçe de Turquía. El exjugador de Aston Villa fue titular en el partido de ida de los playoffs de la Champions League frente a Benfica, encuentro que terminó igualado 0-0 en Estambul y que dejó varias conclusiones sobre el aporte del atacante de 21 años.

Durán estuvo en el terreno de juego durante 67 minutos y recibió una calificación de 6,7 por parte de la plataforma especializada 'Sofascore'. Si bien no logró marcar diferencia en el marcador, su presencia en el frente de ataque se hizo notar por su despliegue físico y su constante búsqueda de espacios ante una defensa sólida como la del conjunto portugués, que también contó con la presencia del colombiano Richard Ríos.

El duelo dejó un sabor agridulce: por un lado, Fenerbahçe mantuvo la serie abierta de cara al partido de vuelta en Lisboa; pero, por el otro, los focos mediáticos no solo se centraron en lo futbolístico, sino en el temperamento del delantero cafetero, un aspecto que históricamente ha marcado su carrera



En Turquía, empiezan a conocer a Durán

La prensa turca no tardó en poner bajo la lupa la actitud de Durán dentro del campo. Durante el compromiso, el artillero cafetero protagonizó algunos roces con jugadores del Benfica y recibió una tarjeta amarilla a los 26 minutos tras una fuerte entrada sobre Enzo Barrenechea. Su temperamento, que ya le había generado críticas en Inglaterra, volvió a ser tema de discusión.

El periodista local Serdar Ali Çelikler se refirió al comportamiento del colombiano y advirtió que los defensores experimentados del fútbol turco podrían aprovechar esta debilidad:

“Ahora los defensores veteranos de nuestra liga han tomado el control del plato de Jhon Durán... Dirán: ‘Heee, se está enojando, se está enojando’. Esta vez, empujará al hombre furioso por detrás, lo pellizcará y le escupirá. Hará estas cosas...”, explicó.

Y agregó: “¡Los defensas veteranos de la Süper Liga le quitaron la matrícula a Jhon Durán! Se enfada con facilidad. Si Mustafa Yumlu hubiera estado hoy en el campo, lo habría expulsado diez veces”.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahçe?

El calendario no da tregua y Durán tendrá pronto la oportunidad de reivindicarse. Por la tercera jornada de la Superliga turca, Fenerbahçe recibirá este sábado 23 de agosto a Kocaelispor en Estambul, en un partido programado para la 1:30 p. m. (hora colombiana).

Posteriormente, la gran cita será el 27 de agosto en Lisboa, cuando se dispute el partido de vuelta frente a Benfica por los playoffs de la Champions League. El encuentro está previsto para las 2:00 p. m. (hora colombiana) y definirá el futuro europeo del club otomano.