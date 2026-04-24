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Gol Caracol  / ¿Kylian Mbappé se podría perder el Mundial 2026?; lesión ya 'enciende alarmas'

¿Kylian Mbappé se podría perder el Mundial 2026?; lesión ya 'enciende alarmas'

El atacante francés sufrió una molestia física, este viernes con los 'merengues'. Y Mbappé ya es noticia mundial, pensando en lo que será el certamen orbital.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé en el Real Madrid
AFP

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