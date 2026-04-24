¿Kylian Mbappé se podría perder el Mundial 2026?; lesión ya 'enciende alarmas'

Sustituido a diez minutos del final en el empate del Real Madrid contra el Betis 1-1 en la Liga española, el atacante francés Kylian Mbappé tiene una "sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda", confirmó el club de la capital española a la AFP.

El capitán de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y pidió el cambio a su entrenador, Álvaro Arbeloa.

Con gesto de molestia, fue sustituido por el joven Gonzalo García, con el Real Madrid con 1-0 por delante en el marcador. En el descuento final, Héctor Bellerín puso el 1-1 definitivo para el Betis.

🤯😳INQUIETUDE POUR MBAPPE ?!

Le Français a demandé à sortir à la 80ème minute. Il ne semblait pas blessé au moment de sa sortie, mais il va falloir suivre ça de près...https://t.co/HMKevz869M pic.twitter.com/rgK4yrEJgp — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2026

Preguntado por la AFP, el Real Madrid habló de "sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda", descartando así de inmediato una lesión más grave, aunque aún deben realizarse pruebas complementarias.



"No sé, tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona", había dicho Arbeloa nada más terminar el partido.



Real Madrid y un empate 'amargo' contra el Betis

El Real Madrid dio un un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder liguero, al empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la 32ª jornada del campeonato español, en un partido en el que su estrella Kylian Mbappé pidió el cambio.

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El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

Un gol de Vinicius (17') había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3'), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que el sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

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El 10 del Barça se perderá lo que resta de temporada a la espera de ver si llega para el Mundial de Norteamérica 2026.

La alarma también sonó para el Real Madrid este viernes cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80') tras solicitar el propio jugador el cambio.

"Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona", se limitó a explicar el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el internacional francés.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé is dealing with a hamstring overload in his left leg. @JLSanchez78 https://t.co/6CeW6cQyHO — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 24, 2026

El Real Madrid precisó a la AFP después del partido que el cambio se debió a "una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda", descartando una lesión grave, aunque aún deben realizarse pruebas complementarias.

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La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse.

El empate tampoco ayuda al Betis, que lucha por defender su quinta plaza, que, eventualmente, puede dar un lugar en Champions la próxima temporada.

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Salió el Real Madrid dispuesto a lograr los tres puntos y Vinicius puso al Real Madrid en ventaja al cuarto de hora.

El brasileño aprovechó un rechace del portero Álvaro Valles a tiro de Fede Valverde para soltar un tiro cruzado al fondo de las mallas béticas (17').