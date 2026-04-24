Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona vs. Getafe, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver, POR TV, el duelo de Liga

Barcelona vs. Getafe, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver, POR TV, el duelo de Liga

El cuadro 'culé' nuevamente saldrá a la acción, enfrentando al Getafe por la jornada 32 del fútbol español. Un triunfo los acerca al título, luego del traspié de Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Barcelona vs Atlético de Madrid
Barcelona vs Atlético de Madrid; Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad