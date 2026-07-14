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Gol Caracol  / Kylian Mbappé y su fastidio tras quedar eliminado del Mundial 2026; "demasiados errores"

Kylian Mbappé y su fastidio tras quedar eliminado del Mundial 2026; "demasiados errores"

La máxima estrella de Francia, Kylian Mbappé, habló luego de perder 2-0 con España, y aunque le dio el mérito a los rivales, también fue autocrítico con el nivel de su seleccionado.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Kylian Mbappé Francia
Kylian Mbappé y su Francia perdieron 2-0 con España - Foto:
AFP

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, fue crítico con el desempeño de su equipo, tras perder por 0-2 ante España en las semifinales del Mundial en las que consideró que no estuvieron “a la altura” a nivel técnico ni a la hora de contrarrestar el juego de España.

Didier Deschamps Francia
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Deschamps, tras derrota de Francia; "teníamos que habérselo puesto más difícil a España"

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”, dijo tras el partido al canal de televisión francés M6.

“Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”, completó.

Kylian Mbappé; jugador de la Selección de Francia
Kylian Mbappé; jugador de la Selección de Francia
Fotografía: AFP

Además, Mbappé mostró su decepción por no haber podido alcanzar su tercera final consecutiva de un Mundial.

"Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos. El fútbol no espera a nadie”, aseguró.

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