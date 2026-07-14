Santa Fe entregó noticias para la Liga Betplay II, una de ellas la ida de Edwin 'Shirra' Mosquera

Santa Fe es uno de los equipos del fútbol profesional colombiano que viene adelantando de manera juiciosa y planificada su fase de pretemporada, pensando en la Liga Betplay II 2026 y adicional, en su doble compromiso en Copa Sudamericana frente a Caracas FC, de Venezuela, del 23 y 30 de julio, comenzando en la cancha de El Campín la semana que viene. Pero a la par de la preparación, los dirigidos por Pablo Repetto también tienen una nueva cara y un par de salidas confirmadas.

Así las cosas, en las redes sociales se confirmó la llegada de Kevin Balanta, quien viene procedente de Santos Laguna, de México, y en nuestro país se hizo conocer en el Deportivo Cali y al integrar selecciones Colombia en categorías juveniles. Aunque en sus inicios fue volante de primera línea, el caucano llega al cuadro 'cardenal' como defensa central. De esa forma se cubre la plaza dejada por Juan Sebastián Quintero, quien sufrió una lesión de rodilla que lo tendrá varios meses alejado de las canchas.

Aún faltaría el arribo de otro hombre más y la posición que se busca es la de extremo, ya que se marcharon Yeycar Perlaza y Edwin 'Shirra' Mosquera. El primero de ellos volvió a Atlético Nacional, que lo requirió de nuevo y le ofreció unas atractivas condiciones al jugador y el segundo, se marchó a préstamo a Universidad Central de Venezuela, luego de no haber entregado el mejor rendimiento con el cuadro albirrojo.

Además de eso y como lo adelantó Gol Caracol desde el fin de semana anterior, el bogotano Jersson González también fue cedido al exterior, tras pasar por Deportes Tolima con buen suceso. El jugador de 24 años jugará en el Orenburg, de Rusia, al que fue a préstamo con opción de compra por un año.



De esa forma, Santa Fe oficializó novedades, que en medios ya eran un secreto a voces y ahora empieza la cuenta regresiva para el debut en Liga del 25 de de julio, a las 4:05 p.m., contra Águilas Doradas en territorio antioqueño.

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Santa Fe y sus partidos de preparación antes del arranque del segundo semestre

El sábado pasado, en la sede de Tenjo, Santa Fe enfrentó a Boyacá Chicó, al que venció por marcadores de 4-0 y 3-0. Ahora, en el cierre de los duelos de fogueo, este jueves 16 de julio se medirá con Internacional de Bogotá.

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