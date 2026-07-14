¿Cuánto valen los abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II?

Millonarios se prepara para el inicio de la Liga BetPlay 2026-II, intentando dejar atrás la no clasificación a la ronda final del semestre pasado y de paso la eliminación de la Copa Sudamericana. Ahora, ya con refuerzos, espera contar con el apoyo de sus hinchas, como constantemente sucede.

Por eso, este martes 14 de julio dieron a conocer los abonos para sus seguidores, tanto para los antiguos, como para los nuevos, con precios que oscilan entre los 318 mil pesos colombianos, y algunos en mejores localidades hasta de 1.321.620 COP.

¿Cuánto cuestan los abonos de Millonarios para 2026-II?

De entrada el equipo 'embajador' explicó que "el abono incluye 8 partidos de la Liga BetPlay 2026-2, los cuales oficie Millonarios FC de local, no se incluyen partidos, ni fases posteriores de la liga u otras competiciones y no se incluye el partido de la última fecha de liga debido a que no se cuenta con el estadio El Campín".



Y de paso, informaron que "los abonados antiguos tendrán desde el martes 14 de julio de 2026, hasta el martes 21 de julio de 2026 a medio día garantizado su puesto. A partir de ese momento se liberan los abonos que no fueron renovados, el abonado antiguo mantiene el precio del abono, pero no se garantiza la misma ubicación".

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En la publicación de Millonarios detallaron el costo para los abonados antiguos y nuevos, dependiendo la localidad en la que quiera comprar el hincha. Se espera que se mantengan los más de 20 mil abonados para esta temporada, aunque en las anteriores la presencia de Radamel Falcao García hizo que se elevaran para poder ver al 'Tigre', quien no seguirá este semestre.

▶️ ¡Ya está aquí el Plan de Abonos 2026-2! 💙



Las reservas para nuestros Abonados Antiguos ya comenzaron a enviarse.



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𝑳𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝑨𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝑮𝒍𝒐𝒓𝒊𝒂 Ⓜ️ pic.twitter.com/thoTT0alzb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2026

Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Once Caldas, Jaguares y América de Cali son los equipos que enfrentará de local Millonarios en este semestre, tal y como se conoció en el calendario dado a conocer por parte de la Dimayor.

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De hecho, cabe recordar que los dirigidos por Fabián Bustos comenzarán la Liga BetPlay 2026-II el próximo sábado 25 de julio, a las 6:10 p.m. (hora colombiana), contra el cuadro 'leopardo', en el estadio El Campín.