La estrategia de Inglaterra contra Lionel Messi; se viene la 'semis' del Mundial 2026

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que se ha planteado defender "hombre a hombre" ante Lionel Messi en la semifinal del Mundial que disputará este miércoles en Atlanta ante Argentina.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", afirmó Tuchel en rueda de prensa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El técnico alemán manifestó su profundo aprecio y respeto por Messi.

"Su torneo ha sido increíble. Cómo Messi lidera al equipo es increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que Messi muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega", aseguró.



"Ves su unión, tienen mucha experiencia, buenos entrenadores, se nota que llevan tiempo juntos y cuando Messi tiene el balón el movimiento comienza. Messi está en el nivel más alto. Estamos aquí para jugar a nuestra manera, a imponer nuestro estilo. Sabemos lo grande que es el obstáculo", añadió.

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Un duelo Inglaterra-Argentina siempre llega cargado de simbolismo por la historia que ha tenido durante cuatro décadas.

Lionel Messi y Harry Kane Fotografías de: AFP

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"Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", dijo.

"Es la esencia del fútbol, tienes que seleccionar a un equipo que viva como una familia", insistió.

También felicitó a España por conseguir, pocas horas antes, el pase a la final tras ganar por 0-2 a Francia.

"La primera mitad fue increíble. Cuanto más grande el escenario, más calmos están, felicidades por ese logro. Para nosotros, dije que creo que estamos muy cerca, cuartos de final; finales alcanzadas en la Eurocopa, eso te dice que estás ahí, queremos dar el próximo paso. Me gusta el cambio de energía, veo a los jugadores muy ilusionados y con mucha ambición. Nadie está satisfecho y es exactamente lo que hace falta", aseguró.