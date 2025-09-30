Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé y un nuevo festejo con Real Madrid en Champions League: acá su gol al Kairat

Kylian Mbappé y un nuevo festejo con Real Madrid en Champions League: acá su gol al Kairat

El delantero francés adelantó al Real Madrid en territorio kazajo este martes, en partido de la segunda fecha de la Champions League. ¡Así fue el gol de Kylian Mbappé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad