Kylian Mbappé y un nuevo festejo con Real Madrid en Champions League: acá su gol al Kairat

Kylian Mbappé no para de marcar goles con Real Madrid y en esta oportunidad el atacante francés abrió la cuenta para los 'merengues' contra Kairat, en juego de la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions League.

Fue por la vía del penalti que el número '10' de la 'casa blanca' decretó el 0-1 en el tablero al minuto 25 y poner así a celebrar a sus compañeros en territorio kazajo. Mbappé definió de derecha al palo izquierdo del joven arquero del Kairat, Sherkhan Kalmurza, quien se tiró al otro palo.

Precisamente el golero del conjunto local fue el que cometió la falta a Franco Mastantuono.



Vea acá el gol de Kylian Mbappé HOY en Kairat vs. Real Madrid por la Champions League:

¡MBAPPÉ CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Y EL MADRID YA GANA 1-0!



