Jorge Carrascal, el nuevo 'dolor de cabeza' para técnico de Flamengo; "es una solución de juego"

El triunfo 2-1 de Flamengo sobre Corinthians dejó una de las grandes noticias de la jornada: el rendimiento de Jorge Carrascal, quien se convirtió en la figura inesperada del partido y empieza a ganar terreno como una opción ofensiva de confianza para el técnico Filipe Luís.

Tras el juego, el medio brasileño Globo Esporte, alabó la actuación del jugador de la Selección Colombia. "El partido en el Neo Química Arena reveló una opción interesante para el 'mengao', donde el colombiano mejoró la dinámica ofensiva y aportó una solución que cambió el rumbo del partido. Sin Plata, al que dio descanso, y con Luiz Araújo fuera de forma antes del partido, Filipe Luís aprovechó la química que Carrascal y Arrascaeta demostraron en el entrenamiento para arriesgar. Y dio sus frutos. Fueron el salvavidas del Flamengo."

Ubicado por el costado derecho, el colombiano mostró lo mejor de su repertorio: desequilibrio, visión de juego y precisión en el último pase. En una noche inspirada, fue el encargado de asistir a Giorgian De Arrascaeta y Luiz Araújo, participando de manera directa en las dos conquistas 'rubro-negras'. Su movilidad y capacidad para asociarse con los mediocampistas dieron fluidez al ataque, lo que lo convierte en una alternativa real en un momento clave del campeonato.

Publicidad

El propio Filipe Luís no escatimó elogios tras el compromiso. "Entendió muy bien lo que le pedimos. Qué jugador. Su actuación fue impresionante. Da libertad al equipo, limpia las jugadas, tiene una excelente visión y conecta con sus compañeros. Además, dio dos asistencias. Un jugador decisivo. Estoy muy contento con su rendimiento y dedicación", aseguró el entrenador, destacando no solo la entrega, sino la inteligencia táctica del exRiver Plate.

Carrascal completó por primera vez los 90 minutos con la camiseta de Flamengo, aunque sobre el final sufrió calambres, una señal del desgaste que implica el nuevo rol. Hasta ahora, su registro con el conjunto carioca es de 249 minutos, con un gol y tres asistencias, números que no reflejan del todo el aporte que puede ofrecer desde su polivalencia.

Publicidad

Jorge Carrascal, jugador colombiano del Flamengo Getty Images

El 'cafetero' se mostró dispuesto a adaptarse a lo que el equipo requiera: "Siempre me inspira mucho el movimiento de Arrascaeta. Puedo hacer lo mismo en ambos lados. Puedo jugar en diferentes posiciones, lo hago bien, e intentaré dar lo mejor de mí para encontrar los espacios", señaló luego del juego, dejando claro que su objetivo es consolidarse en la rotación ofensiva.

Más allá de su actuación individual, el resultado tuvo gran valor para Flamengo, que alcanzó los 54 puntos en el Brasileirao y se mantiene en lo más alto de la tabla, sacando ventaja sobre perseguidores como Cruzeiro y Palmeiras. El próximo reto será el jueves, nuevamente en el Maracaná, frente a Cruzeiro, un duelo que puede ser decisivo para reforzar la ventaja en la lucha por el título.