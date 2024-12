Kylian Mbappé y una confesión que no agrada mucho en el Real Madrid: declaró amor a otro club

Luego de que en la tarde de este miércoles 18 de diciembre el Real Madrid del entrenador italiano Carlo Ancelotti se hiciera con su cuarta Copa Intercontinental, derrotando 3-0 al Pachuca del colombiano Nelson Deossa , con gol del delantero francés Kylian Mbappé , el propio futbolista entregó una serie de declaraciones que dejaron 'mucho que desear' para la hinchada 'merengue', confesando su amor eterno por el París Saint Germain , club con el que jugó 7 años y del que no salió en los mejores términos tras su llegada al club madrileño.

En medio de una entrevista con el reconocido medio español 'BeIN Sports', el francés se declaró "parisino para siempre", a pesar de ahora tener que vivir su amor por el club desde afuera de la cancha, aceptando, entre otras cosas, que de no ser por el interés del Real Madrid, habría pasado toda su vida en el PSG.

Las declaraciones de Mbappé se dieron en medio de una charla que mantuvo con niños con discapacidades, cuando estos le cuestionaron con qué jugador le hubiera gustado jugar, afirmando que ya había trabajado con los mejores del mundo, reiterando su admiración por Cristiano Ronaldo, pese a no haber compartido camerino.

“He jugado con grandes jugadores: Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema... Habría sido divertido jugar con Cristiano Ronaldo, va a ser muy complicado ahora. Pero tuve la suerte de jugar contra él, una leyenda del deporte”, señaló.

Kylian se tomó el tiempo de preguntarle a los ocho niños que lo acompañaban sobre su club favorito, a lo que todos al unísono contestaron que era el París Saint Germain, llevando al capitán de Francia a decir: “Seré siempre parisino, pero ahora soy aficionado”.

“Pasé 7 años en el PSG, fue un honor. Creo que no lo he dicho lo suficiente, ni lo he demostrado lo suficiente, pero siempre he sido consciente de dónde estoy y del gran club que es el PSG. Siempre he dicho que es el club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo", continuó.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. /AFP

"Me fui al club más grande del mundo. Siempre he dicho que era el único club por el que habría dejado el PSG. Si no hubiera podido ir al Real Madrid, me habría quedado en el PSG toda mi vida. Tenía el sueño de jugar allí y estoy muy contento", finalizó.

Hay que recordar que Kylian Mbappé se encuentra en una disputa legal con el París Saint Germain, debido al incumplimiento de pagos y primas por parte del club, superando los 50 millones de euros y manteniendo tensión entre ambas partes.

Aún así, todo parece indicar que por más desacuerdo que tenga con la actual dirección del equipo, su amor por el PSG sigue intacto, asegurando que mantiene grandes amistades en el plantel actual y que todavía sigue los encuentros del club de sus amores: "por supuesto, siempre veo los partidos del PSG, tengo amigos en el equipo y están jugando bien en estos momentos”.

Kylian Mbappé, tras su último partido con el PSG Foto: AFP