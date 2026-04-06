La Copa Libertadores y los millones que repartirá; atentos Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

La fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores comienza este martes con 32 equipos en carrera por llegar a la final del próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Y detrás de la consagración espera un cheque por 25 millones de dólares, también es un enorme motivo para pasar de rondas en la máxima competición continental.

Sumando otros rubros, como victorias y clasificación a cada fase, el campeón debe recaudar en total cerca de 40 millones de dólares.

Para este 2026 el premio por ganar partidos será de 340 mil dólares y solamente por participar en la fase de grupos será un millón de dólares.



Por su lado, estar en octavos de final representa 1.250.000 millones de dólares, en cuartos de final serán 1.7 millones y la semifinal dará 2.3 millones. Para el campeón el premio grande será de 25 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 7 millones, sumado a lo que recolectaron durante todo el certamen internacional.

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Los grandes retornos

La expectativa por esta edición crece con el regreso de ‘grandes’ como Boca Juniors, Cruzeiro y Corinthians. Los xeneizes, campeones en seis ocasiones, tuvieron su especial calvario de dos años, y en 2025 ni siquiera participaron en la Copa Sudamericana pues cayeron eliminados en la fase tres ante Alianza Lima.

Más larga fue la ausencia de Cruzeiro, campeón en 1976 y 1997, que tuvo que esperar siete años en medio de una compleja crisis institucional, parecida a la que sufrió Corinthians (campeón en 2012), que lo tuvo al borde del descenso en años recientes y que lo alejó de la Libertadores desde 2023.



Los que debutan

Otro brasileño, pero menos mediático, Mirassol, y los argentinos Platense e Independiente Rivadavia debutarán en 2026.

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Mirassol, en una extraordinaria campaña, conquistó el cuarto lugar del Brasileirao en 2025, mientras que Platense se coronó campeón del torneo Apertura argentino e Independiente Rivadavia se hizo con el cupo al ganar la Copa Argentina de ese mismo año.



Las figuras

Los clubes brasileños, que han ganado las últimas siete ediciones de la Libertadores, concentran la mayor cantidad de estrellas que pueden acaparar los titulares de la prensa en este 2026.

Dentro de los refuerzos de Flamengo, actual campeón, se encuentra Lucas Paquetá, quien se venía desempeñando como centrocampista del West Ham United inglés. Al lado de Paquetá estarán jugadores del talento de Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Pedro y Léo Pereira, entre otros.

Palmeiras, que perdió la final con Flamengo el años pasado, sigue contando con José Manuel ‘el Flaco’ López, goleador de la Libertadores pasada con siete tantos, mientras que Boca Juniors confía en el liderazgo del experimentado uruguayo Edinson Cavani, quien fue vital para el regreso de los boquenses al torneo.



- Partidos de la fecha 1 de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026:

Martes 7 de abril

Deportivo La Guaira vs Fluminense — 5:00 p.m.

Independiente Rivadavia vs Bolívar — 5:00 p.m.

Barcelona vs Cruzeiro — 7:00 p.m.

Always Ready vs LDU Quito — 7:00 p.m.

Universidad Católica vs Boca Juniors — 7:30 p.m.

Deportes Tolima vs Universitario — 9:00 p.m.

Miércoles 8 de abril

Coquimbo Unido vs Nacional — 5:00 p.m.

Mirassol vs Lanús — 5:00 p.m.

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata — 7:00 p.m.

Cusco vs Flamengo — 7:30 p.m.

Junior vs Palmeiras — 7:30 p.m.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño — 9:00 p.m.

Jueves 9 de abril