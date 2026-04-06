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Gol Caracol  / La Copa Libertadores y los millones que repartirá; atentos Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

La Copa Libertadores y los millones que repartirá; atentos Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

Comienza la Copa Libertadores 2026 y además de lo deportivo, los equipos colombianos ya conocen el dineral que dará la Conmebol por la participación en las diferentes fases y partidos ganados.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Copa Libertadores 2026.
Copa Libertadores 2026.
Getty Images.

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