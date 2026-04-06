Así se jugará la fecha 1 de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO; Millonarios y América, por Colombia

La Copa Sudamericana, el segundo torneo de Conmebol, comienza también este martes 7 de abril con la presencia de dos equipos colombianos, que serán Millonarios y América de Cali, quienes buscarán pasar a la siguiente ronda y mostrar un alto nivel representando a nuestro país.

Los 'embajadores', con la figura de Falcao García como su máxima estrella, y quien se recuperó y viajó a Rancagua con el plantel, será el primero en estrenarse en esta nueva edición del certamen internacional, visitando a O'Higgins (Chile), en el estadio El Teniente.

Cabe recordar que Millonarios está en el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 junto a O'Higgins, Boston River, de Uruguay; y con Sao Paulo, de Brasil.

Por el otro lado, América de Cali jugará el jueves 9 de abril, también de visitante, pero en Ambato frente al Macará (Ecuador), esperando también conseguir un buen resultado en el arranque del certamen de la Conmebol. Los 'escarlatas' también están en el grupo A junto a Tigre (Argentina) y Alianza Atlético (Perú).



Programación fecha 1 de Copa Sudamericana 2026 (hora colombiana):

Martes 7 de abril

Independiente Petrolero vs Racing — 5:00 p.m.

Barracas Central vs Vasco da Gama — 5:00 p.m.

O'Higgins vs Millonarios — 7:00 p.m.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, celebra su gol en la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Millonarios

Publicidad

Boston River vs Sao Paulo — 7:30 p.m.

Alianza Atlético vs Tigre — 9:00 p.m.

Miércoles 8 de abril

Deportivo Cuenca vs Santos — 5:00 p.m.

Deportivo Riestra vs Palestino — 5:00 p.m.

Recoleta vs San Lorenzo — 5:00 p.m.

Audax Italiano vs Olimpia — 7:00 p.m.

Blooming vs River Plate — 7:30 p.m.

Montevideo City Torque vs Gremio — 7:30 p.m.

Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro — 9:00 p.m.

Jueves 9 de abril

Juventud vs Cienciano — 5:00 p.m.

Botafogo vs Caracas — 5:00 p.m.

Carabobo vs RB Bragantino — 7:30 p.m.

Macará vs América de Cali — 7:30 p.m.