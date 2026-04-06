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Gol Caracol  / Así se jugará la fecha 1 de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO; Millonarios y América, por Colombia

Así se jugará la fecha 1 de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO; Millonarios y América, por Colombia

Este martes arranca la acción de la Copa Sudamericana, con la presencia de dos grandes del fútbol colombiano como Millonarios y América de Cali. Los azules serán los primeros en debutar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Millonarios y América de Cali Copa Sudamericana
Millonarios y América de Cali, equipos colombianos en Copa Sudamericana - Fotos:
Colprensa

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