Así se jugará la fecha 1 de Copa Sudamericana 2026 EN VIVO; Millonarios y América, por Colombia

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La Copa Sudamericana, el segundo torneo de Conmebol, comienza también este martes 7 de abril con la presencia de dos equipos colombianos, que serán Millonarios y América de Cali, quienes buscarán pasar a la siguiente ronda y mostrar un alto nivel representando a nuestro país.
Los 'embajadores', con la figura de Falcao García como su máxima estrella, y quien se recuperó y viajó a Rancagua con el plantel, será el primero en estrenarse en esta nueva edición del certamen internacional, visitando a O'Higgins (Chile), en el estadio El Teniente.
Cabe recordar que Millonarios está en el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 junto a O'Higgins, Boston River, de Uruguay; y con Sao Paulo, de Brasil.
Por el otro lado, América de Cali jugará el jueves 9 de abril, también de visitante, pero en Ambato frente al Macará (Ecuador), esperando también conseguir un buen resultado en el arranque del certamen de la Conmebol. Los 'escarlatas' también están en el grupo A junto a Tigre (Argentina) y Alianza Atlético (Perú).
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