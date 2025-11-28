La final de la Copa Sudamericana 2026 será en Colombia; la Conmebol lo hizo oficial

Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, sigue extiendo fronteras y ahora acogerá una final de un certamen internacional. La noticia la comunicó el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domíguez y la replicó el alcalde los 'curramberos', Alex Char. ¿De qué se trata? En la 'Curramba la bella' se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026!

El máximo mandatario de los barranquilleros estaba en Perú, ciudad donde este sábado se disputará la definición de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, tras una invitación del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Alcalde, acabamos de deliberar en el Consejo, después de la presentación hecha por usted en nombre de la ciudad de Barranquilla, y el Consejo deliberó en forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026. Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a la ciudad de Barranquilla y que de hecho va a ser un éxito bajo su liderazgo, sabiendo el amor que tiene el barranquillero y el colonbiano al fútbol, y el amor que tiene el continente; la elección fue la correcta y la vamos a disfrutar", fueron las palabras que se le escuchó a Domínguez en el video.

Por su parte, en su cuenta en 'X' Char Chaljub indicó lo siguiente: "¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza. ¡Barranquilla los espera!", fue el trino con que Char dio a conocer la importante noticia para el fútbol de nuestro país.



