Gol Caracol  / La final de la Copa Sudamericana 2026 será en Colombia; la Conmebol lo hizo oficial

El Consejo de la Conmebol deliberó este viernes, y de forma unánime, eligió a una ciudad en nuestro país para que sea la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de nov, 2025
Trofeo de la Copa Sudamericana.
AFP

