Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reviven video: Jhon Jáder Durán ya había lanzado otro frentazo, pero a periodista turco

Reviven video: Jhon Jáder Durán ya había lanzado otro frentazo, pero a periodista turco

El delantero colombiano no deja de ser noticia por su comportamiento, que le valió para ser echado con tarjeta roja directa en la sexta fecha de la Europa League.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, del Fenerbahce, lanzó cabezazo a periodista antes de Europa League..jpg
Jhon Jáder Durán suma cabezazos a un periodista y a un rival en Europa League.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad