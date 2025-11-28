Reviven video: Jhon Jáder Durán ya había lanzado otro frentazo, pero a periodista turco

Las polémicas no dejan de rodear a Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce de Turquía, elenco con el que no ha podido brillar y en el que protagonizó un lamentable hecho el pasado jueves 27 de noviembre, cuando fue echado por agredir a un rival.

El atacante antioqueño fue suplente en el 1-1 de local frente al Ferencvaros de Hungría en duelo por Liga de Europa, ingresó en el minuto 60 y no pudo terminar en cancha debido a que fue expulsado en el primer minuto de adición.

En ese momento, el paisa tuvo un tenso cruce con el defensa belga Toon Raemaekers, al que le lanzó el cabezazo en cuestión cuando el balón no estaba en disputa, algo que fue visto por el árbitro del cotejo, quien no dudó en mostrarle roja.

Yabancı hakem olunca Jhon Duran nasıl kırmızı kart gördü ama..



3 kez kendilerini yere atıp penaltı beklediler. Hakem oralı olmadı. pic.twitter.com/WK19uL5Ki4 — Volkan Yılmaz (@_vlknylmz) November 27, 2025

Dicha conducta valió para que las críticas llovieran sobre él y hasta se llegara a considerar que su presencia sería un problema para la Selección Colombia en caso de llevarlo al Mundial 2026.



Y aunque su actuación lo dejó mal parado, pues su agresión fue mostrada en primer plano por la señal de televisión, horas después se destapó lo que habría desatado la ira del ‘cafetero’, que habría caído en una fea provocación de su rival.

Publicidad

La paradoja pasa porque días antes del partido el propio Durán ya había sido captado lanzado otro frentazo, aunque a un reportero turco, lo que se ha vuelto viral en suelo otomano.



Jhon Jáder Durán ya había lanzado frentazo en Turquía, a un periodista

El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre, 4 días antes de la confrontación entre Fenerbahce y Ferencvaros, con el reportero Mustafa Mandev, perteneciente al canal Tivibu Spor.

En grabación compartida por el propio medio, se ve al colombiano tomándose una fotografía con una hincha, instante que el periodista aprovecha para preguntarle en inglés su opinión del partido.

Publicidad

Sin embargo, el antioqueño guardó silencio y respondió de manera particular: con un cabezazo al micrófono del informador, sin saber que poco después algo similar iba a pasar, pero en el terreno de juego, por lo cual se viralizó en Turquía su gesto con el comunicador.

Frente a la actitud del paisa, el corresponsal reaccionó con sonrisas, pues tomó con buen humor el gesto de Durán. Pero su canal compartió en redes sociales la acción describiendo así lo sucedido:

“Jhon Durán respondió a la pregunta de Mustafa Mandev con un cabezazo al micrófono del Tivibu Spor”.

Acá, las imágenes del hecho:

Jhon Duran, @mustafamandevv'in sorusuna Tivibu Spor mikrofonuna kafa atarak yanıt verdi😅 pic.twitter.com/GapIxOyRbA — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 23, 2025