"Ha sido irresponsable la Comisión en el nombramiento de árbitros para los cuadrangulares"

El cuerpo arbitral en América de Cali vs. Independiente Medellín encabezado por Carlos Márquez ha dado de qué hablar, por algunas medidas disciplinarias que no fueron las correctas.

Desde el 'poderoso de la montaña' alzaron su voz de protesta, al sentirse perjudicados por el arbitraje; indicando que en la 'mechita' también debió ver la segunda amarilla Johan Andrés Garcés, mejor conocido como 'Papula', al propinarle una golpe en el rostro a un rival. Acción parecida por la que le mostraron el 'semáforo' a Kevin Mantilla.

Este viernes en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, analizaron la actuación de Márquez, poniéndole la lupa a cada jugada, sobre todo a la acción en la que el DIM pidió que fuera expulsado 'Papula'.



Acción de juego entre América y Medellín en el Pascual Guerrero. Colprensa

Publicidad

"He notado que los árbitros no están tomando las decisiones de una. Yo no sé si les están diciendo desde el VAR o se están ayudando mucho en los asistentes, pero no están tomando las decisiones correctamente. Así fue con el penal de Nacional, el árbitro Ulloa esperó y esperó, dio una vuelta, y luego sancionó el penal. Entonces alguien les está diciendo, pero ellos inmediatamente no están tomando decisiones. Me pareció muy bien esa amarilla, además, porque el hombre dio los visos de cómo iba a actuar disciplinariamente, y la queja del Medellín, obviamente es porque por una jugada similar expulsaron a un jugador y a 'Papula' le perdonaron la segunda después y no fue expulsado", dijo el analista arbitral, Jorge Ramírez.

Y continuó: "No es roja directa porque no es tan fuerte, pero sí hay un movimiento adicional que era para segunda amonestacion. Se tiene que poner bravo porque se hizo el loco, porque los jugadores del Medellín le reclamaron, y un jugador a ese tiempo, con el resultado que había, pues sí incide en el resultado".

Publicidad

Jorge Ramírez complementó que para este tipo de instancias como son los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025 se deben poner en cancha a árbitros con experiencia y bagaje: dejando en el aire que la Comisión Arbitral se está equivocando a la hora de elegirlos.

"Árbitros que tienen ocho partidos, cinco partidos no pueden estar en los cuadrangulares. En los cuadrangulares tienen que estar los árbitros que más consistentes han sido en el torneo y en los partidos; no solamente con el número de juegos, sino con el rendimiento que hayan tenido en los partidos. Pero ha sido irresponsable la Comisión Arbitral, nombrando árbitros como Diego Ruiz, como Márquez, como el árbitro de la semana pasada de Junior, que fue un desastre totalmente. En eso, han sido responsables porque normalmente en estas instancias del torneo o son los más experimentados, o solamente los árbitros internacionales son los que tocan cuadrangulares para darle garantías a los equipos", indicó Ramírez.

Por su parte, el profesor Javier Castell agregó que "tenía que ser doble amarilla y expulsar a Papula", mientras que Javier Hernández Bonnet complementó "no va a jugar el balón; eso sí es de tarjeta amarilla", Norberto Peluffo precisó que " el árbitro estaba ahí y nadie lo estaba tapando" en la jugada.