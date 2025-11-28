Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / "Ha sido irresponsable la Comisión en el nombramiento de árbitros para los cuadrangulares"

"Ha sido irresponsable la Comisión en el nombramiento de árbitros para los cuadrangulares"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, analizaron la actuación de Carlos Márquez en América vs. Medellín, pero también le pusieron la lupa a los otros jueces en los distintos juegos de cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Acción de juego entre América de Cali y Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre América de Cali y Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

