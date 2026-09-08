La jugada de gol que le anularon a Santa Fe vs. Vasco da Gama por Sudamericana; ¿era fuera de lugar?

Santa Fe recibió este martes a Vasco da Gama por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La escuadra colombiana infló la redes rivales al minuto 8 por intermedio de Iván Scarpeta, pero el tanto no subió al marcador por un milimétrico fuera de lugar.
Tras un centro al área de Helibelton Palacios al área, la pelota le quedó 'servida' a Scarpeta, quien a continuación cabeceó y venció la resistencia del golero del conjunto brasileño. Pero el juez de línea levantó el banderín para señalar un 'offside'.
La acción fue a revisión en el VAR, y tras un par de minutos, se confirmó que el tanto no valía para los dirigidos por Pablo Repetto.
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Vea acá el gol anulado a Santa Fe vs. Vasco da Gama en la Copa Sudamericana:
ANULADO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE SANTA FE ANTE VASCO DA GAMA— DSPORTSCo (@DSportsCO) September 8, 2026
Por offside de Scarpeta previo a su cabezazo, el tanto del defensor no suma en el marcador.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/Zyrv9rnu0E