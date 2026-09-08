Gustavo Puerta y un debut soñado; vea el golazo con Olympiacos en la Copa de Grecia

Uno de los futbolistas colombianos que fue protagonista en el reciente mercado de pases fue Gustavo Puerta. Su buen rendimiento con la Selección Colombia en el Mundial 2026, sumado a la buena pasada temporada que hizo con Racing de Santander, llevó a que cambiara de aires y fichara con Olympiacos.

Justamente, este martes 8 de septiembre, el mediocampista, de 23 años, jugó su primer partido oficial con esa camiseta y tuvo un debut soñado. Además de haber sido titular, cuando transcurría el minuto 67 se reportó con gol en el partido contra Volos New Football Club, por Copa de Grecia, picándosela al arquero.

Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos. Olympiacos.

Vea el gol de Gustavo Puerta con Olympiacos vs. Volos New Football Club

¡DEBUT Y GOL PARA PUERTAAAAA!🔥🇨🇴



Con asistencia de Hormiga 🇲🇽, el atacante colombiano logra un debut de ensueño en el Olympiacos anotando el primero a su cuenta personal y el tercero para el equipo 😎



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