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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta y un debut soñado; vea el golazo con Olympiacos en la Copa de Grecia

Gustavo Puerta y un debut soñado; vea el golazo con Olympiacos en la Copa de Grecia

En su primer partido oficial con la camiseta del club griego, el mediocampista, Gustavo Puerta, dijo presente con una hermosa definición, picándosela al arquero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, anotó gol con Olympiacos en Copa de Grecia
Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, anotó gol con Olympiacos en Copa de Grecia
Twitter de Olympiacos

Uno de los futbolistas colombianos que fue protagonista en el reciente mercado de pases fue Gustavo Puerta. Su buen rendimiento con la Selección Colombia en el Mundial 2026, sumado a la buena pasada temporada que hizo con Racing de Santander, llevó a que cambiara de aires y fichara con Olympiacos.

Gustavo Puerta, jugador colombiano.
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Justamente, este martes 8 de septiembre, el mediocampista, de 23 años, jugó su primer partido oficial con esa camiseta y tuvo un debut soñado. Además de haber sido titular, cuando transcurría el minuto 67 se reportó con gol en el partido contra Volos New Football Club, por Copa de Grecia, picándosela al arquero.

Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos.
Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos.
Olympiacos.

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