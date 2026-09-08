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Gol Caracol  / Champions League: hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de este miércoles por la fecha 1

Champions League: hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de este miércoles por la fecha 1

Este miércoles 8 de septiembre salen en escena equipos como PSG, el vigente bicampeón de la Champions League, Barcelona y el Arsenal. ¡Agéndese y no se pierda ninguno!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
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PSG y Barcelona debutan este miércoles en la Champions League.
PSG y Barcelona debutan este miércoles en la Champions League.
Fotos: AFP

Este miércoles 9 de septiembre continúan las emociones de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Este día, le llegó la hora del estreno al vigente bicampeón, el PSG, y también al Barcelona. Además, de que Sporting Lisboa, que tiene como gran figura a Luis Javier Suárez, rivalizará frente al Galatasaray de Dávinson Sánchez.

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El conjunto 'culé', tiene a priori un debut asequible, en el Camp Nou contra el Feyenoord, mientras que PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Slovan Bratislava.

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El equipo dirigido por Luis Enrique, renovado hasta 2030, no ha empezado bien el curso en la Ligue 1, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, aunque el debut en casa frente a elenco eslovaco no debería suponer un gran obstáculo.

Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Fotos: AFP

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También este miércoles entra en escena el subcampeón del torneo, el Arsenal de Mikel Arteta. Los 'gunners' se reforzaron en el sector defensivo con Ezri Konsa y Bruno Guimaraes, pero perdieron 'peso' en el ataque, al menos numéricamente, tras la marcha de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, entre otros.

Los 'gunners' visitan en el Diego Armando Maradona al Nápoles, club, que de paso, intentará hacer respetar su localía.

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Igualmente, esta primera jornada de la fase de liga del máximo torneo de clubes en Europa ofrece para el calendario de este miércoles el enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid en el estadio de Anfield.

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La programación de los partidos de este miércoles 9 de septiembre en la Champions League 2026/2027 y dónde verlos EN VIVO por TV

Barcelona vs. Feyenoord
Horario: 11:45 a.m. (Colombia)
Estadio: Camp Nou.
Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium

Stuttgart vs. Viking FK
Horario: 11:45 a.m. (Colombia)
Estadio: Mercedes-Benz Arena.
Transmisión por TV: Espn 5 - Disney+ Premium

PSG
Jugadores del PSG
PSG_inside en X

París Saint-Germain (PSG) vs. Slovan Bratislava
Horario: 2:00 p.m.. (Colombia)
Estadio: Parque de los Príncipes.
Transmisión por TV: Espn 3 - Disney+ Premium

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Liverpool vs. Atlético Madrid
Horario: 2:00 p.m.. (Colombia)
Estadio: Anfield.
Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium

Sporting Lisboa vs. Galatasaray
Horario: 2:00 p.m.. (Colombia)
Estadio: José Alvalade.
Transmisión por TV: Espn 4 - Disney+ Premium

Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Getty Images.

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Napoli vs. Arsenal
Horario: 2:00 p.m.. (Colombia)
Estadio: Diego Armando Mardona.
Transmisión por TV: Espn 5 - Disney+ Premium

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