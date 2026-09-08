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Gol Caracol  / Mourinho 'blinda' a Vinícius tras ser silbado en el Bernabéu; "merece todo mi respeto"

Mourinho 'blinda' a Vinícius tras ser silbado en el Bernabéu; "merece todo mi respeto"

El DT del Real Madrid salió en defensa de Vinícius, quien fue chiflado por la afición 'merengue' en el partido por la Champions League contra Inter de Milán de este martes.

Por: EFE
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Foto: AFP

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista, el brasileño Vinícius Junior pitado por su afición durante la victoria sobre el Inter de Milán (2-1), y aseguró sobre este que “quien lo da todo no está obligado a dar más” y se mostró confiado en que “llegará el momento en el que decida y gane partidos”.

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"No critico a la afición, no hablo de ello. Hablo como entrenador y mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es algo que vemos todos. Él lo sabe, es el primero y está trabajando mucho para ser el Vinícius que define partidos. Pero al no estar a tope está trabajando más que nunca en entrenamientos y partidos. Las pocas veces que no ha podido defender con el bloque ha sido por fatiga. Ha tenido una entrega en el partido muy buena. Tengo mucho respeto por este Vinícius que me he encontrado y ya llegará el momento en el que decida y gane partidos”, dijo en rueda de prensa.

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“Si el trabaja para el equipo tiene siempre mi apoyo. Esto no significa que tiene que ser titular siempre o los 90 minutos. Ha tenido acciones que, el Vinícius que mata partidos, lo hubiera hecho; lo sufrí el año pasado contra el Benfica. Pero quien lo da todo no está obligado a dar más”, completó.

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Además de Vinícius, Kylian Mbappé fue pitado al ser sustituido.

Vinícius en acción de juego con Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League.
Vinícius en acción de juego con Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League.
Foto: AFP

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“No comento las reacciones del público. No lo haré hasta mi último día aquí. Cuando él ha sido sustituido le he dado un beso y eso para mí significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo”, aseguró.

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“El Real Madrid tiene otro tipo de exigencia. A vosotros os gustan este tipo de preguntas por si digo que estoy enfadado con la afición, pero no estoy enfadado con la afición”, comentó.

Y sobre el partido, Mourinho reconoció que fue un “partido loco” que “no” le “gusta”.

“Podría haber acabado 5 o 6 a 1. 6-6 también. El Inter no hubiera ganado el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales. Un partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble. El que ha decidido el mejor jugador en el campo estaba durmiendo -ríe- porque era Courtois, con todo el respeto a Valverde, quien lo ganó”, dijo.

Un Valverde que marcó el segundo gol del Real Madrid en una presión alta sobre el arquero Josep Martínez, quien se equivocó al intentar recortar en área pequeña.

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“El gol de Valverde no es una casualidad, es una gran interpretación de Fede de la estrategia que teníamos”, declaró.

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