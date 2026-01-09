La Portugal, de Cristiano Ronaldo, está de festejos en las vísperas del Mundial 2026

En los últimos tres años, Portugal ha sumado 25 victorias en los 36 partidos que ha disputado bajo la batuta del español Roberto Martínez, quien sigue acumulando éxitos en el banquillo del país ibérico pero que enfrenta este año su mayor reto con el Mundial.

Portugal llega a la competición mundialista de este año tras un sólido desempeño en la fase de clasificación, que culminó como primero de grupo.

Martínez selló la ronda eliminatoria con una ajustada victoria 1-0 frente a Irlanda y un empate 2-2 con Hungría que complicó momentáneamente su camino, especialmente tras sufrir un traspié inesperado con una derrota 0-2 también frente a Irlanda.

Roberto Martínez, DT de la Selección Portugal. AFP

Sin embargo, el conjunto luso logró resarcir el mal sabor de boca con el cierre, que fue todo un espectáculo con una goleada 9-1 ante Armenia que le aseguró su billete.



El reto para Martínez será mejorar la última participación de Portugal en el Mundial de Catar, donde cayó en cuartos frente a Marruecos.

El seleccionador catalán llega al Mundial tras haber culminado con éxito el desafío de 2025: hacerse con el título de la Liga de Naciones, después de ganarle a España en los penaltis.

También fue aplaudido por la clasificación impecable que firmó para la Eurocopa de 2024, con 10 victorias en 10 partidos; aunque Portugal acabó siendo eliminado por Francia en cuartos de final.

El próximo partido del conjunto internacional será frente a México en marzo en un amistoso con el que se celebrará la reapertura del histórico Estadio Azteca, que a su vez acogerá algunos partidos del Mundial.

Es importante destacar que el cuadro colombiano quedó instalado en el grupo K, junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje FIFA 1. Evidentemente, dentro de los pronósticos, el cuadro luso es favorito a clasificar de manera directa a la siguiente fase del certamen, siendo primero o segundo de la zona.