La primera expulsión de Bernardo Silva en su carrera; fue en Manchester City vs. Real Madrid

El portugués Bernardo Silva, del Manchester City, recibió este martes la primera tarjeta roja directa de su carrera deportiva.
Bernardo tapó un disparo de Vinícius Júnior que iba a gol con el brazo y fue expulsado después de que el árbitro, Clément Turpin, revisará la jugada en el VAR.
El portugués, que sí había sumado un par de suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas a lo largo de su carrera, nunca había sido expulsado.
Vea la mano de Bernardo Silva en Manchester City vs. Real Madrid:
¡PENAL PARA REAL MADRID POR MANO DE BERNARDO SILVA Y EXPULSADO A LOS 20'!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
