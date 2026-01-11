Patadón de Raúl Asencio sobre Pedri, en la Supercopa de España; "fue una falta de roja"

La final de la Supercopa de España, entre Barcelona y Real Madrid, estuvo 'picante'. Sumado a los goles y el buen fútbol, se presentaron duras infracciones. Una de ellas fue protagonizada por el defensa central, Raúl Asencio, quien no tuvo piedad de Pedri, en una acción de ataque.

Cuando el mediocampista del conjunto 'culé' corría a alta velocidad, en busca de armar una jugada de peligro, el jugador 'merengue' le lanzó una dura patada que lo derribó. De inmediato, hubo reclamos por parte de los futbolistas 'blaugranas', y hasta empujones se presentaron, pero el árbitro resolvió todo con tarjetas amarillas.

Alfonso Pérez Burrull, árbitro de Radio MARCA, reconoció la dificultad de la acción, pero fue claro al decir que hubiera tomado otra medida disciplinaria: "Es una jugada muy difícil. Yo estoy con que es más roja que amarilla".

Raúl Asencio, defensa central del Real Madrid, en la final de la Supercopa de España AFP

Vea la falta de Raúl Asencio sobre Pedri, en la Supercopa de España

Asencio no va a por el balón, va a machacar a Pedri. Que asco... pic.twitter.com/q3zZ16pY1J — -1899- (@_Futbolero_) January 11, 2026

Asencio le pega una patada a Pedri



Fede Valverde tira al suelo a Raphinha



Eric García le dice a Asencio que está mal de la cabeza



El Clásico se calienta pic.twitter.com/MfB8QmeEsT — BeSoccer (@besoccer_ES) January 11, 2026

Por outro ângulo: falta muito dura em Pedri cometida por Asencio.



Jogadores do Barça queriam vermelho.pic.twitter.com/wX5xkKgbQI https://t.co/jtCico95P4 — Radio Culer (@RadioCuler) January 11, 2026