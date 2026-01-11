Patadón de Raúl Asencio sobre Pedri, en la Supercopa de España; "fue una falta de roja"

Publicidad
La final de la Supercopa de España, entre Barcelona y Real Madrid, estuvo 'picante'. Sumado a los goles y el buen fútbol, se presentaron duras infracciones. Una de ellas fue protagonizada por el defensa central, Raúl Asencio, quien no tuvo piedad de Pedri, en una acción de ataque.
Cuando el mediocampista del conjunto 'culé' corría a alta velocidad, en busca de armar una jugada de peligro, el jugador 'merengue' le lanzó una dura patada que lo derribó. De inmediato, hubo reclamos por parte de los futbolistas 'blaugranas', y hasta empujones se presentaron, pero el árbitro resolvió todo con tarjetas amarillas.
Alfonso Pérez Burrull, árbitro de Radio MARCA, reconoció la dificultad de la acción, pero fue claro al decir que hubiera tomado otra medida disciplinaria: "Es una jugada muy difícil. Yo estoy con que es más roja que amarilla".
Asencio no va a por el balón, va a machacar a Pedri. Que asco... pic.twitter.com/q3zZ16pY1J— -1899- (@_Futbolero_) January 11, 2026
Asencio le pega una patada a Pedri— BeSoccer (@besoccer_ES) January 11, 2026
Fede Valverde tira al suelo a Raphinha
Eric García le dice a Asencio que está mal de la cabeza
El Clásico se calienta pic.twitter.com/MfB8QmeEsT
Por outro ângulo: falta muito dura em Pedri cometida por Asencio.— Radio Culer (@RadioCuler) January 11, 2026
Jogadores do Barça queriam vermelho.pic.twitter.com/wX5xkKgbQI https://t.co/jtCico95P4
