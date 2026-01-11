Síguenos en:
Gol Caracol  / Patadón de Raúl Asencio sobre Pedri, en la Supercopa de España; "fue una falta de roja"

La final entre Barcelona y Real Madrid tuvo polémicas y una de ellas fue protagonizada por Raúl Asencio, quien le pegó una dura patada a un rival y solo fue amonestado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, en la final de la Supercopa de España contra Barcelona
AFP

