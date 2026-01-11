Vinícius Júnior anotó una 'obra de arte' contra Barcelona, en la Supercopa de España

Publicidad
El intercambio de golpes, con tres goles en el tiempo añadido, igualó al descanso (2-2) la final de la Supercopa de España en el Alinma Stadium entre Barcelona y Real Madrid, con tantos de Raphinha y Robert Lewandowski, respondidos por Vinícius y Gonzalo García.
La igualdad del clásico la deshizo un zurdazo del brasileño Raphina a los 36 minutos, tras haber perdonado la ocasión más clara del primer acto un minuto antes. Nada más arrancar el tiempo añadido, Vinícius, en una gran acción individual, firmó el empate a uno.
Cuando parecía que el duelo se marchaba al descanso 1-1, aún hubo tiempo para que Lewandowski marcase a pase de Pedri y, seis minutos por encima del 45, apareciese Gonzalo para aprovechar un rechace tras un remate de Jude Bellingham al travesaño.
🏆 ⚪🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE VINICIUS JR! ¡Jugada de lujo para empatar El Clásico y darle la ilusión a la hinchada! #SuperCopaEspañaxWIN pic.twitter.com/E2jII3f6as— Win Sports (@WinSportsTV) January 11, 2026
