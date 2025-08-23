Publicidad

Cristiano Ronaldo hizo historia con Al Nassr: gol contra Al Ahli, en la Supercopa

Cristiano Ronaldo hizo historia con Al Nassr: gol contra Al Ahli, en la Supercopa

En la final de este certamen, el portugués, Cristiano Ronaldo, escribió una nueva página dorada en su carrera y en el fútbol, demostrando toda su grandeza.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, celebra su gol número 100 con la camiseta de Al Nassr
Cristiano Ronaldo, jugador portugués, celebra su gol número 100 con la camiseta de Al Nassr
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:06 a. m.