Cristiano Ronaldo hizo historia con Al Nassr: gol contra Al Ahli, en la Supercopa

Cristiano Ronaldo no se cansa de ampliar su leyenda. Este sábado 23 de agosto, se reportó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, marcando el 1-0 de Al Nassr contra Al Ahli, en el estadio Hong Kong. Dicho tanto fue desde el punto blanco del penalti, venciendo al arquero, Édouard Mendy, quien se la jugó al palo de su mano izquierda, pero el remate fue al centro.

Esta anotación pasa a la historia, ya que es el gol número 100 con la camiseta de Al Nassr para el portugués. De igual manera, se convirtió en el primer futbolista, en la historia, en marcar 100 tantos con cinco equipos diferentes (Manchester United, Juventus, Real Madrid y la Selección de Portugal). Además, fue su gol 23 en lo que va del 2025. Una leyenda de este deporte.

Cristiano Ronaldo celebra su gol número 100 con Al Nassr, en la Supercopa de Arabia Saudita AFP

Gol de Cristiano Ronaldo, con Al Nassr vs. Al Ahli, por la Supercopa de Arabia Saudita

