Barcelona, bicampeón de la Supercopa de España: venció 3-2 al Real Madrid

Barcelona y Real Madrid definieron un nuevo título de la Supercopa de España, y tal como sucedió hace un año, el campeonato fue a parar a manos de los 'azulgrana'. Esta vez, en Yeda (Arabia Saudita), el marcador culminó por 3-2. Raphinha, por partida doble, y Robert Lewandowski fueron los autores de los goles para el equipo que dirige Hansi Flick.

Raphinha, delantero brasileño, celebra su gol con Barcelona frente a Real Madrid, por la Supercopa de España AFP

Los 'blaugranas' volvieron a ganarle un trofeo a su máximo rival, a punta de buen juego y contundencia en los momentos precisos. Por el lado de los conducidos por Xabi Alonso alcanzaron a equilibrar la contienda en los minutos finales de la primera parte, gracias a los tantos de Vinícius Júnior y Gonzalo García. El gol del delantero brasileño fue una verdadera 'obra de arte'. Los 'merengues' tuvieron chances en la segunda parte, pero no estuvieron certeros.

Algo que sí supo aprovechar el Barcelona, al minuto 73, cuando Raphinha marcó su segundo tanto de la noche en tierras árabes para darle la victoria a los 'culé'.

Barcelona vs. Real Madrid Foto: AFP

Hay que precisar que Kylian Mbappé comenzó como suplente en este importante duelo a causa de una lesión, pero en los últimos minutos de la parte complementaria Alonso lo envió al campo para tratar de crear ocasiones, pero el delantero francés pudo hacer poco.

Igualmente, en el minuto 95, Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión que pudo haber enviado el partido a la tanda de penaltis; sin embargo, Joan García Pons, arquero del Barcelona, se mostró 'firme' bajo los tres palos.

Así las cosas, es la decimosexta conquista en Supercopa de España para el Barcelona, el equipo más laureado de la competición, y el cuarto título con Hansi Flick como técnico.

*Ficha técnica de EFE*

3 - Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia (Gerard Martín, m.83), Balde; De Jong, Pedri, Fermín (Dani Olmo, m.66); Lamine Yamal (Araujo, m.93), Lewandowski (Ferran Torres, m.66) y Raphinha (Rashford, m.83).

2 - Real Madrid: Courtois; Valverde (Arda Güler, m.67), Asencio, Tchouaméni, Huijsen (Huijsen, m.76), Carreras; Camavinga (Ceballos, m.82), Bellingham; Rodrygo., Gonzalo (Mbappé, m.76) y Vinícius (Mastantuono, m82).

Goles: 1-0, m.36: Raphinha. 1-1, m.46+: Vinícius. 2-1, m.48+: Lewandowski. 2-2, m.51+: Gonzalo. 3-2, m.73: Raphinha.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Eric (m.57) y a Pedri (m.86) y expulsó de D Jong (m.91), por parte del Barcelona. En el Real Madrid, amonestó a Asencio (m.56), Valverde (m.57) y Carreras (m.82).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 60.326 espectadores.