Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona, bicampeón de la Supercopa de España: venció 3-2 al Real Madrid

Barcelona, bicampeón de la Supercopa de España: venció 3-2 al Real Madrid

Los 'blaugranas' volvieron a ganarle un trofeo a su máximo rival, a punta de buen juego y contundencia. Raphinha, por partida doble, y Robert Lewandowski, los autores de los goles para los 'culé'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Barcelona se quedó con el título de la Supercopa de España.
Barcelona se quedó con el título de la Supercopa de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad