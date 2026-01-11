"Luis Díaz no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero", tras 8-1 de Bayern

El inicio del 2026 para Luis Díaz con Bayern Múnich no pudo ser mejor: gol y dos asistencias en la goleada 8-1 sobre el Wolfsburgo en el Allianz Arena, este domingo. Además de marcar la diferencia en la ofensiva, el extremo guajiro también dejó sacrificio y entrega en el campo de juego, pese a las bajas temperaturas que por esta época del año se hacen presentes en la ciudad de Múnich.

Precisamente, estas últimas cualidades fueron destacadas en los reportes de prensa de la nación 'teutona' finalizado el compromiso de la jornada 16. Como es habitual, luego de un juego del elenco 'muniqués', salen a la luz las habituales calificaciones para los protagonistas en cancha, y en el caso de Díaz Marulanda, fue uno de los mejores puntuados.

Luis Díaz celebra gol con jugadores del Bayern Múnich Bayern Múnich Oficial

¿Qué dijeron de Luis Díaz en la prensa de Alemania tras 8-1 del Bayern sobre Wolfsburgo?

Así las cosas, en el diario 'TZ' en su web oficial dejaron unas frases más que relevantes para el desempeño del oriundo de Barrancas.



"Luis Díaz: El sudamericano no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero. No es de extrañar, dado que el colombiano llevaba años jugando en la Premier League. Primero, obligó a Kilian Fischer del Wolfsburgo, exjugador del TSV 1860 Múnich y del Türkgücü Múnich, a cometer un autogol. Luego, él mismo marcó el segundo gol, de cabeza. Puntuación: 1", escribieron en el mencionado tabloide.

Mientras que en 'Bild', de los más importantes en Alemania, también lo calificación con '1', y sobre su actuación reseñaron: "Propició el autogol de Fischer para el 1-0 con un centro preciso desde la izquierda. Perdió el balón en el centro del campo antes del empate (13'). Marcó el 2-1 de cabeza a bocajarro (30'). Tras una atajada de Grabara, su disparo posterior se fue rozando el larguero (39').".

Por su parte en 'T-Online' valoraron su velocidad y diferencia por la banda, sobre todo en la primera parte en el Allianz Arena.

"Su centro preciso provocó un autogol para el 1-0 inicial. Marcó el segundo gol sin oposición y con un cabezazo a bocajarro. Marcó la diferencia, especialmente en la primera parte. Asistió a Kane para el 6-1 y a Olise para el 7-1", dijeron. En cuanto a su calificación le otorgaron un '1'.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Tras golear al Wolfsburgo, los dirigidos por Vincent Kompany volverán a la acción el próximo miércoles 14 de enero, fecha en la que visitarán al Colonia. El balón rodará a las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.