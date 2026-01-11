Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero", tras 8-1 de Bayern

"Luis Díaz no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero", tras 8-1 de Bayern

El guajiro marcó gol y generó dos asistencias en la goleada de su equipo este domingo frente al VfL Wolfsburgo. Luis Díaz recibió comentarios más que positivos por su actuación.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
X de @FCBayernES

Publicidad

Publicidad

Publicidad