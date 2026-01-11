Síguenos en:
Gonzalo García estuvo atento; así fue su gol en Barcelona vs. Real Madrid por Supercopa de España

El delantero de los 'merengues' aprovechó un despeje corto por parte de la zaga 'blaugrana' y enviar el balón al fondo de la red. ¡Vea acá el video del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Gonzalo García y un festejo de gol con Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
AFP

