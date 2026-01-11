Gonzalo García estuvo atento; así fue su gol en Barcelona vs. Real Madrid por Supercopa de España

La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid tuvo emociones de principio a fin, en definición que se llevó a cabo en Yeda (Arabia Saudita). Al descanso, los equipos se fueron empatando a dos goles, siendo los tantos de los 'merengues' anotados en los minutos 45+2 y 45+7. Gonzalo García, el autor de este último.

El delantero de los 'merengues' aprovechó un despeje corto por parte de la zaga 'blaugrana' y enviar el balón al fondo de la red. Casi cayéndose, el canterano definió para el 2-2 parcial.

Vea acá el gol de Gonzalo García en Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España:

WHAT IS GOING ON 😱😱😱



BARCELONA 2-2 REAL MADRID!



TAKE A DEEP BREATHE!! pic.twitter.com/zzH5bD5f01 — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026



