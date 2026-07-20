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Jhon Durán tiene nuevo equipo, así fue la bienvenida por parte del Benfica

El delantero fue anunciado oficialmente este lunes como nuevo jugador del Benfica, club donde también milita Richard Ríos. ¡Acá le contamos más novedades del traspaso de Jhon Durán!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Foto tomada del X @SLBenfica

Todo concretado y concluido con respecto al futuro deportivo de Jhon Durán. El Benfica, uno de los mejores clubes del fútbol Portugal, confirmó que el delantero colombiano es su nuevo jugador.

A través de sus distintas plataformas digitales, las 'águilas' anunciaron la llegada del atacante antioqueño. "Bienvenido, Jhon Durán", se leyó. Las publicaciones fueron acompañadas de una serie de fotografías del internacional con la Selección Colombia, que lucirá el dorsal número 22 en su nuevo equipo y en donde compartirá camerino con su compatriota, Richard Ríos.

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"El delantero Jhon Durán, de 22 años, se ha incorporado a la plantilla de fútbol profesional del Sport Lisboa e Benfica. El internacional colombiano llega cedido por el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada 2026/27", escribieron en la página web del club portugués.

Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Foto tomada del X de @SLBenfica

¿Cuánto pagó Benfica por Jhon Durán?

A continuación, el rojo de la ciudad de Lisboa dio a conocer más detalles de la operación del fichaje de Durán. El convenio con Al Nassr dueño de sus derechos deportivos, incluye una opción de compra al finalizar la campaña.

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"El coste total de la operación para el Benfica por Durán fue de 6,1 millones de euros. El acuerdo también incluye una opción de compra al finalizar la temporada por 30 millones de euros", terminaron por indicar en el breve comunicado.

Así las cosas, Durán intentará en Benfica pasar página tras la reciente inestabilidad en su carrera, con breves cesiones al Fenerbahçe turco y al Zenit ruso, periplos marcados por polémicas fuera de los campos de juego, como ausencias en los entrenamientos.

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Lo cierto es que la Liga de Portugal suele ser una buena competición para los futbolistas colombianos. En la actualidad cuenta con jugadores como Richard Ríos y el delantero samario Luis Javier Suárez, quien milita en Sporting Lisboa. Este último fue el máximo goleador de la competición en la pasada campaña.

En el pasado, James Rodríguez, Radamel Falcao García y Jackson Martínez fueron de los nombres que alcanzaron el éxito en el campeonato portugués.

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