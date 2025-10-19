Síguenos en::
Gol Caracol  / Lamine Yamal no solo es calidoso con el Barcelona: anotó gol en su debut en la Kings League

Este domingo, Lamine Yamal sorprendió al aparecer en el primer partido de Capital FC, el equipo que preside en la Kings League. ¡Acá el VIDEO de su anotación!

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2025
Lamine Yamal, en el partido del Barcelona contra Real Sociedad
Foto: AFP

