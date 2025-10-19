Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

El Estadio Atanasio Girardot será el epicentro de un duelo cargado de emociones cuando el Deportivo Independiente Medellín reciba a Independiente Santa Fe, en el partido aplazado correspondiente a la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Este encuentro, que se disputará este lunes, tiene un significado especial: más que tres puntos, está en juego la consolidación definitiva de ambos equipos en el exclusivo grupo de los ocho clasificados.

Mientras el 'poderoso de la Montaña' se ha consolidado como el equipo del momento, el 'cardenal' atraviesa un momento irregular que pone en riesgo su cupo a los cuadrangulares finales.

El DIM, bajo una racha implacable, ha escalado hasta el segundo lugar de la clasificación con 30 puntos, solo superado por Junior que tiene 31 puntos tras su victoria de ayer frente al Deportivo Pereira. El equipo paisa viene de ganarle 3-1 a Fortaleza, demostrando una de las ofensivas más letales de la liga. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo, ya virtualmente clasificado, solo necesita asegurar un par de puntos más para sellar su pase matemático y concentrarse en la Copa BetPlay. La confianza y el alto poder de su zona de ataque son su principal fortaleza.

La otra cara de la moneda la vive Independiente Santa Fe. Tras un semestre que prometía estabilidad, el equipo de la capital se encuentra justo en el límite de la clasificación, ocupando el octavo puesto con 21 puntos. Los resultados recientes, como la dura derrota 1-3 frente a Llaneros y el empate sin goles contra Boyacá Chicó han prendido las alarmas en sus hinchas. Con varios equipos, como Águilas Doradas y América de Cali, pisándole los talones con 21 y 20 puntos respectivamente, cada partido que resta es una final anticipada para el 'león'.



Santa Fe, en el último partido de liga contra Chicó Colprensa

El Medellín afronta las últimas jornadas con la tranquilidad de quien ya hizo la tarea, permitiéndose la rotación y la gestión de cargas pensando en los cuadrangulares. Además, tiene varios jugadores clave con cuatro amarillas, por lo que seguramente el cuerpo técnico los cuidará y podría poner un equipo mixto para enfrentar a Santa Fe, sobre todo teniendo en cuenta que el fin de semana se verá las caras con Atlético Nacional, en una nueva edición del clásico paisa.



Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

El choque entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe está programado este lunes para las 8:10 de la noche y podrá observarse a través del canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.