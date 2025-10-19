Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

En duelo aplazado por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, Medellín y Santa Fe se enfrentarán este lunes, en el estadio Atanasio Girardot. ¡Agéndese con el encuentro!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de oct, 2025
Medellín vs Santa Fe
Fotos: X/ @DIM_Oficial y @SantaFe

