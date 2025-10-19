Síguenos en::
Alfredo Arias y un tenso momento en Junior: hinchas lo increparon y luego les celebró en la cara

Alfredo Arias y un tenso momento en Junior: hinchas lo increparon y luego les celebró en la cara

Junior venció 3-2 al Pereira con un gol en el último segundo, sin embargo, las miradas se las llevó el DT Alfredo Arias con desaforado festejo enfrente de los hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Junior venció 3-2 al Deportivo Pereira con agónico gol de Stiven Rodríguez y Alfredo Arias tuvo eufórica celebración.
Junior venció 3-2 al Deportivo Pereira con agónico gol de Stiven Rodríguez y Alfredo Arias tuvo eufórica celebración.
