Alfredo Arias y un tenso momento en Junior: hinchas lo increparon y luego les celebró en la cara

En la jornada 16 del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta y venció 3-2 al Deportivo Pereira con dos agónicos goles sobre el final del encuentro. Sin embargo, el que se robó las miradas fue el director técnico Alfredo Arias, quien tuvo un fuerte cruce con los aficionados 'curramberos' y les celebró el triunfo en la cara.

El 'Matecaña' sorprendió en 'La Arenosa' y abrió la cuenta a los 51 minutos con un tiro penalti de Carlos Darwin Quintero. Bryan Castrillón, por la misma vía, puso la igualdad, pero José Moya de nuevo le dio la ventaja a la visita al 77'. Cuando todo pintaba para la victoria de los risaraldenses, el 'tiburón' emergió del fondo del mar y con un doblete agónico, al 96' y 98', de Steven Rodríguez, le dio vuelta al marcador.

Minutos, después de finalizado el juego, un video de Alfredo Arias se viralizó en redes sociales. Cuando Junior perdía con el Pereira, los aficionados desde la grada le hicieron fuertes reclamos y lo increparon. El uruguayo, desolado, apenas daba señales de desaprobación con el tablero en mano. Luego con el gol del 3-2, el DT tuvo un desaforado festejo, salió corriendo hacia la grada y gritó rabiar la anotación de 'Titi' Rodríguez, en medio de los abucheos de los de los fanáticos.

Lo cierto es que Junior se mantiene líder en la tabla de posiciones con 31 puntos y con la clasificación prácticamente consumada. El próximo duelo será el sábado 25 de octubre contra el América, en Cali, a las 4:10 p.m. (hora Colombia), por la jornada 17 del fútbol profesional colombiano.