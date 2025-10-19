Desmanes, golpes y más entre hinchas, en la tribuna del Palmaseca; se filtra video

El clásico entre Deportivo Cali y América sigue dando de qué hablar, tras polémico video que se ha filtrado en redes sociales, donde se ve a hinchas del cuadro ‘azucarero’ agrediendo a uno supuestamente de la ‘mecha’, en plenas tribunas del estadio Palmaseca.

Y es que, con la derrota frente a los dirigidos por David González, en el cuadro ‘verdiblanco’ la situación no pinta nada bien, por lo que la tensión y humos estuvieron demasiado alterados; especialmente en el estadio.

Y así como informan varios medios locales, en una de las tribunas durante el clásico se infiltró un hincha, presuntamente, del América, quien, al ser descubierto por los del Cali, recibió golpes, empujones, patadas y más; de no ser por la policía, la historia hubiera terminado en tragedia.

El clásico vallecaucano volvió a teñirse de tensión. En Palmaseca, hinchas del Cali y del América se enfrentaron tras identificar seguidores rivales en zonas locales. Años atrás compartían tribuna; hoy, la convivencia parece un riesgo.#ClásicoVallecaucano #Palmaseca #TuBarco… pic.twitter.com/0MaCCC14rB — TUBARCO (@tubarconews) October 19, 2025

Es por esto que el aficionado tuvo que salir escoltado del estadio Palmaseca, teniendo que hacer un recorrido hostil al lado del terreno de juego, caminando frente a los banquillos y más; eso sí, no sin antes recibir todo tipo de agravios e insultos desde todas las gradas del escenario deportivo.



Es importante recalcar que todavía no se ha confirmado que el aficionado sea del América de Cali; en ocasiones anteriores ha sucedido lo mismo y, más allá de ser un hincha visitante, termina siendo simpatizante del mismo cuadro ‘azucarero’, pero por diferencias en algunos comentarios ha sido agredido por la misma barra.