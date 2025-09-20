Síguenos en::
Lamine Yamal preocupa en Barcelona: noticia de última hora sobre su lesión

Lamine Yamal preocupa en Barcelona: noticia de última hora sobre su lesión

Después de haberse perdido los dos últimos partidos, desde el club dieron una actualización sobre la molesta física de Lamine Yamal y no fue lo esperado.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Lamine Yamal, delantero español y figura del Fútbol Club Barcelona, en un partido de La Liga
Lamine Yamal, delantero español y figura del Fútbol Club Barcelona, en un partido de La Liga
