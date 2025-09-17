¿Por qué Lamine Yamal no jugará con Barcelona vs. Newcastle por la Champions League?

La recuperación del centrocampista, Frenkie de Jong, es la única novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este jueves al Newcastle inglés en la primera jornada de la Champions League, una cita que se perderán por lesión el delantero Lamine Yamal y otros tres futbolistas.

El internacional neerlandés, que regresó anticipadamente del parón de selecciones con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y no participó en la victoria del domingo ante el Valencia (6-0) en La Liga, se ha ejercitado con normalidad en los últimos días y reforzará al equipo entrenado por Hansi Flick.

En cambio, el técnico alemán no podrá contar este jueves en St. James' Park con los lesionados Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Lamine Yamal.

La lista del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong y Bernal; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.

Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, es baja para el debut en Champions League

En el Real Madrid también hay problemas

El lateral derecho inglés del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sufre una lesión muscular en su pierna izquierda, anunció este miércoles el club blanco sin especificar el tiempo de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", señaló la entidad madridista en un comunicado.

Según la prensa deportiva madrileña, el defensa que llegó este verano procedente del Liverpool estará de baja entre 6 y 8 semanas.

Trent se marchó del césped en el minuto cuatro tras sentir unas molestias en la parte posterior de su muslo, en la victoria de su equipo ante el Marsella (2-1) en la primera jornada de Champions.

Esta baja supone un problema para el técnico Xabi Alonso en Liga de Campeones, ya que Dani Carvajal fue expulsado frente al conjunto francés y al menos se perderá también el segundo encuentro de la competición continental ante el Kairat Almaty (Kazajistán) el 30 de septiembre.