Real Madrid y una dura crítica de Barcelona para el Balón de Oro; "hay que mostrar respeto"

Los jugadores Lamine Yamal, Pau Cubarsí, 'Raphinha' y el director técnico, Hansi Flick, encabezan la comitiva del Barcelona en la gala del Balón de Oro que se celebrará el lunes 22 de septiembre, en París, según confirmó el club. Dicha decisión es opuesta a la tomada por Real Madrid, que no enviará ningún representante.

Las principales ausencias del primer equipo 'culé' masculino serán 'Pedri' y Robert Lewandowski, que al igual que Raphinha y Lamine Yamal se encuentran entre los finalistas que optan a conquistar el trofeo a mejor futbolista de la temporada 2024-25.

Además, el delantero catalán, ganador del trofeo Kopa en 2024, el Balón de Oro de menores de 21 años, repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compañero, Pau Cubarsí.

Por su parte, el técnico, Hansi Flick, es uno de los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada. Justamente, el estratega alemán habló y envió un mensaje a los 'merengues'. "Es importante estar en la gala del Balón de Oro y mostrar respeto por los ganadores", afirmó.

A estos cuatro miembros del primer equipo masculino se sumarán las jugadoras del Barça femenino, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor. Ellas seis están en la lista de nominadas al Balón de Oro.

Además de las futbolistas, también irá Vicky López, que opta a ganar el Trofeo Kopa femenino, y Cata Coll, que se encuentra entre las candidatas al Trofeo Yashin Femenino a mejor guardameta. Asimismo, tanto el equipo masculino como femenino del Barça optan al premio al mejor club del año.

El presidente de la entidad, Joan Laporta, así como los directivos Rafael Yuste, Elena Fort, Xavi Puig y Joan Soler completarán la comitiva azulgrana en París, siendo una larga lista la que dirá presente allí.