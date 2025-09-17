Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tiene 11 años, ha marcado 145 goles, juega en Barcelona y ya lo comparan con Messi y Lamine Yamal

Tiene 11 años, ha marcado 145 goles, juega en Barcelona y ya lo comparan con Messi y Lamine Yamal

Una historia de un nuevo talento comenzó a aparecer en diferentes medios no solamente de España; sino también en otras latitudes del mundo. El referido niño impresiona por su calidad.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:33 a. m.
Comparta en:
Destiny Ejiofor (cen), jugador que se perfila como la próxima gran estrella del Barcelona, después de Messi y Lamine Yamal
Destiny Ejiofor (cen), jugador que se perfila como la próxima gran estrella del Barcelona, después de Messi y Lamine Yamal
Fotos: AFP y The Sun

Publicidad

Publicidad

Publicidad