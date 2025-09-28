Síguenos en::
Lamine Yamal y una jugada de fantasía al estilo Neymar o Ronaldinho; con túnel incluido

Lamine Yamal y una jugada de fantasía al estilo Neymar o Ronaldinho; con túnel incluido

Este domingo volvió de una lesión el joven Lamine Yamal, que en un minuto dio la asistencia para el gol del triunfo, y luego dejó una 'elástica' que ya es viral en todo el mundo del fútbol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de sept, 2025
Lamine Yamal
Lamine Yamal en Barcelona vs Real Sociedad - Foto:
AFP

