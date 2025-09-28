Lamine Yamal y una jugada de fantasía al estilo Neymar o Ronaldinho; con túnel incluido

Publicidad
Barcelona remontó y le ganó 2-1 a la Real Sociedad en la fecha 7 de LaLiga, este domingo, con un regreso triunfal y brillante del joven español Lamine Yamal, quien entró y se reportó con una asistencia para el gol de Robert Lewandowski, cuando apenas llevaba un minuto en cancha.
El habilidoso atacante de los catalanes ingresó al minuto 58 y al 59' desbordó por la banda y centró para encontrar al delantero polaco, quien puso el segundo y definitivo tanto para los 'culé'.
Lamine Yamal, quien se recuperó de problemas de pubis que lo tenían alejado de las canchas con el Barcelona, además mostró su calidad y la magia que lo caracteriza, haciendo una jugada de fantasía que ha sido viral en redes sociales, realizando una 'elástica' al mejor estilo de Neymar y Ronaldinho, pero además logrando un túnel para sacarse la marca de Sergio Gómez.
ENTRAR ✅— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
ASISTIR ✅
BRILLAR ✅
🤯 LAMINE YAMAL Y UN CAÑO FENOMENAL SOBRE SERGIO GÓMEZ
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u5rjSaBWmY
