Lamine Yamal volvió a las canchas y en un minuto marcó diferencia; asistencia para Lewandowski

Lamine Yamal volvió a las canchas y en un minuto marcó diferencia; asistencia para Lewandowski

El ganador del Trofeo Kopa, Lamine Yamal, regresó tras una lesión y tan solo necesito de un minuto para dejar ver toda su calidad con una gran jugada para asistir a Lewandowski. ¡Observe la jugada!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de sept, 2025
Lamine Yamal, en el partido del Barcelona contra Real Sociedad
Lamine Yamal, en el partido del Barcelona contra Real Sociedad
Foto: AFP

