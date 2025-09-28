Lamine Yamal volvió a las canchas y en un minuto marcó diferencia; asistencia para Lewandowski

El Barcelona celebró este 28 de septiembre no solo una valiosa victoria frente a la Real Sociedad, sino también el regreso de Lamine Yamal a las canchas tras varios días de ausencia por lesión. El joven extremo reapareció en el minuto 58 y solo necesitó un minuto para marcar diferencia.

Apenas ingresó, Yamal recibió el balón por la banda derecha, encaró a su marcador y lanzo un centro preciso al área para Robert Lewandowski, quien definió de cabeza para sellar el 2-1. La asistencia fue celebrada efusivamente por el equipo y por el propio jugador, que veía como retornaba a las canchas de gran manera.

El gol significó la tranquilidad definitiva para los blaugranas, que lograron sumar de a tres para tomar el liderato de LaLiga EA Sports. Con este regreso soñado, Yamal vuelve a ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo del Barcelona, reforzando la sociedad con Lewandowski de cara a la exigente recta final del año.

El regreso de Yamal llega pocos días después de que fuera reconocido como segundo en la clasificación del Balón de Oro 2025, un logro que confirma su estatus como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su actuación de hoy refuerza la idea de que es ya una realidad en el Barcelona.



Vea el video de la asistencia de Lamine Yamal

1 MINUTO = 1 ASISTENCIA



60 segundos en la cancha le alcanzaron a Lamine Yamal para asistir a Lewandowski vs. Real Sociedad. ¡ESO ES INFLUENCIA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WYuozto1yP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025