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Gol Caracol  / Las cinco claves que explican el arranque demoledor del Barcelona en Liga

Las cinco claves que explican el arranque demoledor del Barcelona en Liga

Más allá de los puntos en la tabla y los registros de récord, la contundencia del Barcelona en este inicio liguero responde a un plan trazado al detalle por Hansi Flick.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

El Barcelona de Hansi Flick sumó contra el Betis su novena victoria en LaLiga EA Sports y firmó el mejor arranque liguero de su historia, al superar el registro del curso 2013-14 e igualar el récord que estableció el Real Madrid en la temporada 1968-69.

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La opulencia ofensiva 'azulgrana', reflejada en el talento de Lamine Yamal y el descubrimiento de Raphinha como delantero centro, la conexión Rodri-Pedri en la medular y el fondo de armario de la plantilla explican el arranque perfecto del líder de la competición.

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Una media de 4,3 goles por partido

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Desde que Flick asumió el banquillo en la temporada 2024-25, el Barça se ha caracterizado por su descaro ofensivo. En la primera Liga que conquistó el técnico alemán, su equipo marcó 102 goles, mientras que el pasado curso volvió a rozar el centenar de tantos, con 95.

Lamine Yamal, figura del FC Barcelona
Lamine Yamal, figura del FC Barcelona
AFP

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En las nueve primeras jornadas de esta temporada, el conjunto azulgrana ha marcado 39 goles, con una media de 4,3 por partido. Si mantuviera ese ritmo durante las 38 jornadas, acabaría el campeonato con más de 160 tantos.

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El talento de Lamine Yamal…

En La Cartuja, el delantero Lamine Yamal se erigió de nuevo en el líder de su equipo. Abrió el marcador con un tanto extraordinario, asistió a Gabriel Jesus en el tercer gol, mientras que el cuarto, obra de Eric Garcia, vino precedido de una falta lateral botada por él.

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La trascendencia del internacional español en la parcela ofensiva es indiscutible y Flick es consciente de ello, aunque públicamente ha dejado entrever que le gustaría darle más descanso.

En plena carrera por el Balón de Oro, que se entregará en Londres el próximo 26 de octubre, Lamine Yamal ha sido el jugador más utilizado por Flick en el campeonato doméstico, con 741 minutos.

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14 de las 39 dianas que ha marcado el Barça llevan su firma, ya sea anotando (8 tantos) o asistiendo (6 pases de gol).

Raphinha, figura del Barcelona, celebra un gol con La Liga de España
Raphinha, figura del Barcelona, celebra un gol con La Liga de España
AFP

…y los goles de Raphinha

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A la magia de Lamine Yamal se ha sumado la voracidad goleadora de Raphael Dias ‘Raphinha’ en este inicio de curso. Ante el fichaje frustrado del argentino Julián Álvarez y la llegada de un delantero centro puro como Gabriel Jesus en los últimos latidos del mercado, a Flick le ha salido a las mil maravillas la decisión de situar al jugador de Porto Alegre en la punta de ataque.

El capitán ha respondido con un rendimiento excelente en este inicio liguero, en el que se ha erigido en el máximo goleador de LaLiga con 12 tantos, pese a haberse perdido un encuentro, contra el Getafe en la octava jornada, por lesión.

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Más allá de sus cifras, Raphinha es uno de los referentes de un vestuario al que también se han adaptado a la perfección los fichajes de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y Rodrigo Hernández 'Rodri'.

El dúo Rodri-Pedri, indiscutible

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La llegada del capitán de la selección española y ganador del Balón de Oro en 2024 ha tenido un efecto inmediato en el juego del equipo 'azulgrana'.

Rodri ha sosegado el juego 'azulgrana', a menudo excesivamente vertical en las dos primeras temporadas de Flick, y ha encontrado en Pedro González ‘Pedri’ su mejor socio en la medular.

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Tras completar su puesta a punto durante las primeras semanas de competición, el futbolista madrileño estrenó titularidad ante el Valencia, en la cuarta jornada, y desde entonces ha sido un fijo en las alineaciones del técnico alemán.

Barcelona se impuso al Betis en La Cartuja.
Barcelona se impuso al Betis en La Cartuja.
Foto: AFP

El Barça sigue concediendo goles -9 en este arranque liguero-, pero la pareja formada por Rodri y Pedri ofrece al equipo un control del juego que en etapas anteriores no siempre conseguía mantener.

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Una plantilla con muchos recursos

Aunque la columna vertebral del equipo parece clara, con Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, Flick cuenta con una plantilla amplia que le permite realizar rotaciones sin que el rendimiento colectivo se resienta.

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La mayoría de los integrantes del primer equipo han tenido minutos en este inicio de temporada. Las excepciones son Frenkie de Jong, que en Sevilla entró por primera vez en una convocatoria tras recuperarse de la dolencia en la rodilla que sufrió en el Mundial, el lesionado Roony Bardghji y el joven Brian Fariñas.

En la zaga, Pau Cubarsí, Jules Kounde, Andreas Christensen -ahora lesionado-, Gerard Martín, Eric Garcia, Joao Cancelo y Xavi Espart han gozado de protagonismo. Solo el lateral izquierdo Alejandro Balde, con 12 minutos jugados, ha tenido una presencia testimonial.

Barcelona le ganó al Betis por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Betis por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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En la medular, Marc Bernal y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ han tenido sus oportunidades como reemplazos de Pedri y Rodri, mientras que Fermín López y Dani Olmo se han repartido los minutos en la mediapunta.

Aunque Lamine Yamal y Raphinha son indiscutibles en la parcela ofensiva, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus han demostrado tener mimbres para ser titulares en un Barça de récord.

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