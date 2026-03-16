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Gol Caracol  / Manchester City vs Real Madrid EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

Manchester City vs Real Madrid EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

Este martes 17 de marzo, el equipo 'merengue' y los 'sky blue' tendrán su segundo encuentro por los octavos de final en la Liga de Campeones. El encuentro se disputará en Inglaterra.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Real Madrid v.s Manchester City
Real Madrid v.s Manchester City: Champions League
AFP

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