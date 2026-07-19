Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Leandro Paredes agredió a Gavi y a Eric García, tras perder final de Argentina vs España

Leandro Paredes agredió a Gavi y a Eric García, tras perder final de Argentina vs España

El futbolista de Boca Juniors y Argentina, Leandro Paredes, se enojó con varios de los jugadores españoles tras el pitazo final de la final del Mundial 2026, en Nueva Jersey.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de jul, 2026
Comparta en:
Gavi Leandro Paredes
Gavi tras ser agredido por Leandro Paredes - Foto:
AFP

Tras terminarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y con los europeos siendo campeones del certamen orbital de la FIFA, se formó pelea entre jugadores de ambos seleccionados, con Leandro Paredes siendo el principal señalado.

Nico Williams gol España vs Argentina
Gol Caracol

¿Fue o no fue? La polémica no faltó por un gol anulado a Nico Williams, en España vs Argentina

Primero con un fuerte agarrón en el cuello al defensor Eric García, y luego con una agresión al joven del Barcelona, Gavi, quien fue el primero en provocar al mediocampista sudamericano.

En redes sociales esto no pasó desapercibido por la rudeza de Leandro Paredes, tras perder la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Así fue la agresión de Leandro Paredes a Gavi en final del Mundial 2026:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Argentina

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad