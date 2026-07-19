Leandro Paredes agredió a Gavi y a Eric García, tras perder final de Argentina vs España

Tras terminarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y con los europeos siendo campeones del certamen orbital de la FIFA, se formó pelea entre jugadores de ambos seleccionados, con Leandro Paredes siendo el principal señalado.

Primero con un fuerte agarrón en el cuello al defensor Eric García, y luego con una agresión al joven del Barcelona, Gavi, quien fue el primero en provocar al mediocampista sudamericano.

En redes sociales esto no pasó desapercibido por la rudeza de Leandro Paredes, tras perder la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Así fue la agresión de Leandro Paredes a Gavi en final del Mundial 2026: