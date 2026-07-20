Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / FIFA abre investigación a Argentina por incidentes en final del Mundial 2026; se vendrían sanciones

FIFA abre investigación a Argentina por incidentes en final del Mundial 2026; se vendrían sanciones

Por las agresiones de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina contra los españoles, la FIFA analizará el acta arbitral y los videos conocidos en las últimas horas.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jul, 2026
Comparta en:
Leandro Paredes Gavi España vs Argentina Mundial 2026
Leandro Paredes Gavi España vs Argentina Mundial 2026
AFP

La FIFA abrirá una investigación disciplinaria a Argentina para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026, según informó este lunes Sky Sports News.

Lamine Yamal España Mundial 2026
Gol Caracol

Cuánto dinero se ganaron Yamal, Ferran Torres, Rodri y compañía por título de España en Mundial 2026

El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste' tras ser decretado el final del encuentro.

Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella.

El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.

De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo.

Gavi Leandro Paredes
Gavi tras ser agredido por Leandro Paredes - Foto:
AFP

Publicidad

Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

Por ello, Sky Sports reveló que, por ello, la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Argentina

FIFA

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad