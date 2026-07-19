¿Fue o no fue? La polémica no faltó por un gol anulado a Nico Williams, en España vs Argentina

España marcó un gol en el inicio del tiempo extra de la final del Mundial 2026 contra Argentina, pero no lo valieron y hubo controversia por la acción que hizo que no contara esa anotación de Nico Williams.

Fue una gran jugada colectiva de los europeos, que contó con un leve desvío de Mikel Merino, una atajada del 'Dibu' Martínez y un rebote que aprovechó el joven atacante del Athletic Bilbao.

Sin embargo, hubo una falta previa contra Nicolás Otamendi, el VAR lo confirmó y por eso no hubo un llamado a la revisión de esta acción.

Así fue el gol anulado a Nico Williams en España vs Argentina, final Mundial 2026: