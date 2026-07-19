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Gol Caracol  / ¿Fue o no fue? La polémica no faltó por un gol anulado a Nico Williams, en España vs Argentina

¿Fue o no fue? La polémica no faltó por un gol anulado a Nico Williams, en España vs Argentina

Ya en el inicio del tiempo extra, España logró una anotación en los pies del joven Nico Williams, pero al final no valió por una discutida jugada contra Nicolás Otamendi, dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Nico Williams gol España vs Argentina
Nico Williams gol España vs Argentina - Foto:
AFP

España marcó un gol en el inicio del tiempo extra de la final del Mundial 2026 contra Argentina, pero no lo valieron y hubo controversia por la acción que hizo que no contara esa anotación de Nico Williams.

Argentina vs España, Mundial 2026
Gol Caracol

Así fue la dura entrada de Enzo Fernández, que provocó su expulsión en la final Argentina vs. España

Fue una gran jugada colectiva de los europeos, que contó con un leve desvío de Mikel Merino, una atajada del 'Dibu' Martínez y un rebote que aprovechó el joven atacante del Athletic Bilbao.

Sin embargo, hubo una falta previa contra Nicolás Otamendi, el VAR lo confirmó y por eso no hubo un llamado a la revisión de esta acción.

Así fue el gol anulado a Nico Williams en España vs Argentina, final Mundial 2026:

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