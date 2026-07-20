Cuánto dinero se ganaron Yamal, Ferran Torres, Rodri y compañía por título de España en Mundial 2026

Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, llegaron este lunes a Madrid, donde recorrerán calles repletas de fanáticos que los recibirán como héroes. Pero además de eso, los futbolistas recibirán un premio económico importante, que ya había sido acordado y que ya está dando de qué hablar.

El primero en salir del avión de Iberia que los trajo de Estados Unidos al aeropuerto de Madrid/Barajas, fue el capitán del equipo y mejor futbolista del certamen Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo en la mano.

Detrás de él y del seleccionador Luis de la Fuente, descendieron los restantes jugadores, entre ellos la estrella Lamine Yamal y el goleador de la final, Ferran Torres, para subirse a unos autobuses con carteles en sus laterales que leían "Enhorabuena campeones".

Tras ser recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, iniciaron un desfile por las calles de Madrid a bordo de un autobús de dos pisos.



Cuánto dinero recibirán los jugadores de España tras ganar Mundial 2026

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El diario 'Mundo Deportivo' informó este lunes que "cada uno de ellos va a recibir alrededor de 700.000 euros brutos. Una cantidad conforme lo pactado con la Real Federación Española de Fútbol y donde acordaron que los jugadores se llevarían el 45% del dinero que FIFA abona al estamento al campeón de la cita mundialista. Cantidad que ronda los 44 millones de españoles. Esto supone que unos 19,8 millones van a parar a los futbolistas, como los grandes artífices del Mundial".

España campeón del Mundial 2026 AFP

A pesar de eso, habrá algunos descuentos por impuestos y más temas, pero a pesar de eso, explicaron que "en el mejor de los casos, el internacional que juega en nuestro país cobrará en concepto de prima un total de 385.000 euros. En caso de ascender al 49,5%, la cantidad se reduce a 353.500 euros".

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Por su parte, el panorama es otro para los futbolistas españoles que jueguen en otros países, ya que "no sucede lo mismo con los internacionales que militan en una liga extranjera. En este caso están sujetos a la normativa del Estado donde sean contribuyentes (Inglaterra, Alemania) , los convenios para evitar la doble imposición".