Leyenda del fútbol inglés hizo dura petición a Arne Slot, DT de Liverpool; atacó a ídolo del club

La dolorosa derrota por 3-0 del Liverpool frente al Nottingham Forest ha desatado una ola de críticas, poniendo en evidencia la crisis de resultados que atraviesa el equipo en la Premier League. Sumando esta caída a la derrota previa de 3-0 contra el Manchester City, el conjunto dirigido por Arne Slot se encuentra en una racha negativa que lo ha alejado de la cima de la tabla.

En este contexto de preocupación, el legendario exfutbolista inglés Wayne Rooney ha encendido el debate al señalar directamente a la superestrella egipcia, Mohamed Salah, como parte del problema, y ha propuesto una solución radical para mandar un mensaje de disciplina a todo el plantel.

Rooney, conocido por su mentalidad ganadora, no se anduvo con rodeos al apuntar la falta de compromiso defensivo de Salah como un factor que socava la moral y el esfuerzo del resto del equipo. Su crítica se centra en la ejemplaridad que un jugador de su talla debería tener, especialmente ante las dificultades.

Wayne Rooney sobre Mohamed Salah:



"Salah no les está ayudando defensivamente... Si eres uno de los jugadores que han fichado y estás en el banquillo y lo ves sin correr. Es una leyenda del club y todo lo que ha hecho por él, pero si estás en el banquillo, ¿qué mensaje te transmite eso?"El exjugador del Manchester United argumenta que el estatus de Salah no debería eximirlo de cumplir con las tareas tácticas del equipo, especialmente en la presión alta y la recuperación de la posesión, características históricas del juego del Liverpool.

Publicidad

La propuesta más fuerte de Rooney es que el nuevo entrenador, Arne Slot, tome una "gran decisión" que resuene en todo el vestuario: sentar a Salah.

Rooney instó a Arne Slot:

Publicidad

"Si yo fuera Slot, intentaría tomar una gran decisión solo para que tuviera un impacto en el resto del equipo. Salah no ayuda defensivamente, ¡manténganlo en el banquillo para enviar un mensaje!"Para Rooney, relegar al banquillo a una leyenda como Salah, incluso si es por un partido, sería la señal más contundente de que nadie es intocable y de que la disciplina y el trabajo colectivo están por encima de la jerarquía individual. En un momento donde el Liverpool ha caído a posiciones intermedias de la tabla (actualmente el 11º con 18 puntos, tras 12 jornadas), este tipo de medida podría buscar un "electroshock" en el plantel.

La crisis de resultados del Liverpool, que ha visto al equipo perder tres de sus últimos cuatro partidos de Premier League, necesita una respuesta urgente de Slot. El debate ahora se centra en si el técnico europeo se atreverá a tomar la "gran decisión" que el fútbol inglés, a través de Rooney, le está pidiendo.

Mohamed Salah, figura del Liverpool FC. Foto: AFP.

Artículo elaborado con IA Gemini