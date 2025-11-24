Juan Fernando Quintero, incluido en 'clásico del morbo'; a todo o nada con River Plate

River Plate disputará este lunes un duelo a todo o nada en el campeonato argentino. El 'millonario' se verá las caras con Racing de Avellaneda en el estadio El Cilindro por los octavos de final del torneo, en un juego que carga con una gran historia y que estará lleno de morbo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan al encuentro de la peor manera posible, tan solo habiendo ganado dos de los últimos doce partidos que han disputado. El cuadro de 'la banda cruzada' atraviesa su momento más difícil con 'el muñeco' en el banco. Fueron eliminados de Copa Libertadores por Palmeiras, cayeron en semifinales de Copa Argentina con Independiente Rivadavia que a la postre fue campeón, y en la fase regular de la liga quedaron en la sexta posición, lejos del tercer puesto en la tabla anual que daba un cupo para la fase previa del máximo torneo sudamericano del próximo año.

En el Torneo Clausura River cerró con muchas dudas, recibió el fuerte golpe de la derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors, y en la última fecha empató sin goles contra Vélez, demostrando que experimenta una crisis profunda que no veía hace tiempo. Sin embargo, el elenco de Nuñez deberá levantar cabeza contra Racing, si quiere tener alguna chance de lograr un cupo en la Copa Libertadores. El antecedente más reciente de este juego data del 2 de octubre, por los cuartos de final de la copa de ese país, donde el 'millonario' logró un gran triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas.



Juan Fernando Quintero, figura de River Plate Foto: AFP

Precisamente en el medio 'TyC Sports' señalaron que, Maxi Salas, el colombiano Juan Fernando Quintero y Marcos Acuña serán los que le pondrán picante al partido. Los tres jugaron con la camiseta de 'la academia', por lo que será un duelo especial para ellos. Salas y Quintero tuvieron un paso hace poco por el club, logrando la Copa Sudamericana en 2024 y dejando un buen recuerdo en su paso. No obstante, se espera que la afición de Racing haga mucho ruido cada vez que alguno de los dos toque el balón.

De acuerdo con información del mismo diario, el volante de la Seleccion Colombia sería titular en el encuentro, y tendría una tarea muy clara: guiar a su equipo para que recupere las buenas sensaciones en ataque y logre vencer a la escuadra de Avellaneda para acercarse un poco más al gran objetivo de levantar el título de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.