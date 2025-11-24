Síguenos en:
Chelsea vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Este martes se jugará un partidazo en la Champions League. En Stamford Bridge, se medirán el Chelsea y el Barcelona, en un duelo con pronóstico reservado. ¡Agéndese con el encuentro!

Por: EFE
Actualizado: 24 de nov, 2025
Chelsea vs Barcelona
Chelsea vs Barcelona
Fotos: AFP

