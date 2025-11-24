Humillación en la NBA: Luka Doncic roba balón, hace túnel al mismo rival y pone asistencia

La NBA, liga de baloncesto de Estados Unidos y la más importante del mundo, no deja de sorprender gracias a las jugadas de fantasía y al despliegue técnico que solo allí se ven, pues otras competiciones de gran nivel no ofrecen el espectáculo que allí se presenta.

Y aunque las genialidades están a la orden del día, cada vez hay acciones con mayor grado de dificultad, que se roban el aplauso del público y que quedan para la posteridad, como la protagonizada por la estrella eslovena Luka Doncic con el quintero de Los Angeles Lakers frente a Utah Jazz.

En esta oportunidad, el balcánico dejó mal parado y prácticamente en ridículo a Kevin Wesley Love, jugador que a sus 37 años de edad seguramente no había sido blanco de una ‘pintada de cara’ tan grande y todo por una mala entrega de balón.



Túnel de Luka Doncic en la NBA, en Jazz vs. Lakers

La sorprendente acción ocurrió en el segundo cuarto del enfrentamiento, momento en el que los dueños de casa avanzaban con la pelota en su poder y armaban el ataque.

En ese instante, Kevin Love quiso darle la bola a uno de sus compañeros que estaba en una de las esquinas, pero Doncic interceptó el pase y lanzó la ofensiva de inmediato, por lo cual el mismo Love se interpuso en su camino sin imaginar lo que el esloveno haría para dejarlo atrás.



Sin pensarlo 2 veces, Doncic hizo picar la pelota por entre las piernas de su adversario para posteriormente seguir con ella y asistir a Jaxson Hayes para que este la tomara en el aire y la clavara a 2 manos en el aro rival.

En video, la espectacular acción:

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??



NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD — NBA (@NBA) November 24, 2025

Tal demostración de ingenio y de calidad valió para la admiración de propios y extraños en un compromiso que terminó con la victoria para el conjunto angelino y con todos los elogios para el balcánico de 26 años de edad.