Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Humillación en la NBA: Luka Doncic roba balón, hace túnel al mismo rival y pone asistencia

Humillación en la NBA: Luka Doncic roba balón, hace túnel al mismo rival y pone asistencia

La inusual acción se vio el pasado 23 de noviembre de 2025 durante el partido en el que Los Angeles Lakers se impusieron 106-108 en condición de visitantes sobre Utah Jazz.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Luka Doncic: robo, túnel y asistencia con Lakers vs Jazz en la NBA.jpg
Luca Doncic se robó el 'show' en la NBA.
Imágenes: Lakers.

Publicidad

Publicidad

Publicidad