Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Contundente y revelador video del gol de la polémica en América 1-1 Junior; ¿última palabra?

Contundente y revelador video del gol de la polémica en América 1-1 Junior; ¿última palabra?

Pasan las horas y se va aclarando la controversia del partido entre América y Junior en el Pascual Guerrero, por las dudas en el autogol de Jean Pestaña sobre si el balón pasó la línea.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Polémica América vs Junior
Polémica América vs Junior - Foto:
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad