Contundente y revelador video del gol de la polémica en América 1-1 Junior; ¿última palabra?

El empate 1-1 de América de Cali y Junior de Barranquilla dejó la polémica de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, con el autogol de Jean Pestaña al minuto 86 que no dejó una imagen clara de si la pelota había pasado la línea.

Pero pasan las horas y este lunes en redes sociales se reveló un video e imagen que puede dar más luces de la controversial acción que ha generado debate en el fútbol colombiano, en la que se pudo observar de mejor manera que el balón sí alcanza a sobrepasar la línea de gol.

El propio periodista de 'Blu Radio', Fabio Poveda, compartió en su cuenta de 'X' una captura hecha desde la tribuna de la polémica jugada del autogol de Jean Pestaña en los minutos finales del compromiso, y que el lateral Ómar Bertel no alcanza a sacar a tiempo.

"¿Alguna duda?", escribió el citado comunicado en sus redes sociales, para luego dejar ver también el video divulgado en redes sociales este lunes en el que se pudo ver la imagen clara del gol del 1-1 para Junior contra América de Cali.



Muchos periodistas tomando partido sin tener evidencia clara. Pues acá está: gol legítimo. El árbitro y el juez de línea actuaron correctamente. pic.twitter.com/rMlK7dSEuE — Humor Rojiblanco (@Humor_rojiblanc) November 24, 2025

Dicha acción que evitó el triunfo del América de Cali había generado opiniones divididas de hinchas y prensa, y hasta los jugadores 'escarlatas' mostraron descontento dentro de la cancha con el árbitro Wilmar Montaño y sus asistentes, pero también en zona mixta cuando atendieron a la prensa.



Molestia en América por arbitraje en partido contra Junior

El mismo Jean Pestaña, quien marcó el polémico autogol, contó qué se habló dentro del terreno de juego y hasta señaló al juez central luego de que Teófilo Gutiérrez ejerciera presión ante la jugada.

"Yo me le acerco y le dije que la revisara que no entra porque yo estoy de frente, estoy a un metro. Me dijo que iba a hacer la señal para revisarla, pero Llega 'Teo' y se le acerca y le dice “qué vas a revisar”. Y dice gol confirmado, sin ir a verla, solo porque ellos le hablaron, así es muy difícil", confesó el del América de Cali a la prensa en la noche de domingo, lo que agrandó la controversia en el fútbol colombiano.

Con este 1-1 en el estadio Pascual Guerrero el Junior de Barranquilla es líder del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, con 4 puntos, los mismos que Atlético Nacional. De tercero está Medellín y cuarto América, ambos con apenas una unidad.