Linda Caicedo, eliminada de Champions con el Real Madrid; perdieron 12-2 en el global con Barcelona

El Barcelona superó al Real Madrid por 6-0 en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones y selló el pase a su novena semifinal europea –la octava consecutiva- en un partido muy plácido para las azulgranas, que con un doblete de Hansen y los goles de Putellas, Paredes, Pajor y Esmee acabaron zanjando la eliminatoria con un global de 12-2.. La colombiana Linda Caicedo estuvo en el equipo 'merengue'.

La atacante de nuestro país fue titular y disputó todo el compromiso en el estadio Camp Nou, y a pesar de algunas acciones individuales poco pudo hacer ante el poderío de las rivales. Los únicos dos goles en esta serie de la Champions femenina para el Real Madrid, fueron de la nacido en Villa Gorgona.

Si bien la ida en el Di Stéfano (2-6) daba pocos motivos a los que agarrarse a las de Pau Quesada, las de Pere Romeu tampoco dejaron margen para la épica a su rival, puesto que antes de los diez minutos de juego, ya habían impuesto el mismo fervor en el campo que su afición en las gradas.

Testigos de un Spotify Camp Nou que las recibía de nuevo tras su reapertura con todas las entradas vendidas, las azulgranas impusieron su fútbol como agradecimiento y dominaron el compás a su placer.



El primer gol, obra de la homenajeada Alexia Putellas, nació de las botas de Pina, que habilitó a Pajor para el uno contra uno. La intervención de Misa negó el tanto a la polaca, pero su rechace le cayó a la '11', que no perdonó en su partido 500 con el Barça.

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La capitana abrió la lata y tras el suyo llegarían tres goles más solo en el primer tiempo, todo ante un conjunto blanco que se deshizo en la línea defensiva y que, con su paso por Barcelona, solo logró amargar el sabor de su colección de duelos ante el máximo rival.

Y es que las blancas no solo sellaron la tercera derrota en un clásico en dos semanas, sino que volvieron a conceder otra goleada, igual que en los dos partidos precedentes (2-6 y en la liga 0-3).

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, anotó en la Champions League Femenina Getty Images

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Para el segundo, asistió la protagonista del primer gol, profunda y con un centro lateral que encontró a Graham Hansen. La noruega, con un testarazo, no desaprovechó el centro y en el minuto 16 el Madrid ya se despedía por completo de su sueño europeo.

Si bien en la meta blanca Misa impidió un mal mayor, en el extremo opuesto del verde, la tranquilidad de Cata Coll raramente se interrumpió. La balear pudo presenciar el tercero –otro cabezazo- de Paredes tras un córner en el minuto 27.

Antes del descanso, en el minuto 34, una insistente Pajor logró también su cometido. La ‘killer’ azulgrana firmó el póker tras un baile en el área de Vicky López, que la había habilitado para que hiciera el resto ante la cancerbera canaria, que le paró la primera, pero no la segunda tras el rechace.

El cuadro madrileño, ya sin nada que perder, salió al segundo tiempo intensificando los duelos. Algo que tuvo sus frutos en los primeros minutos, pero volvió a ceder ante el monopolio culé. Solo Linda Caicedo lo intentó con rupturas al espacio, comandando las transiciones del equipo visitante, acompañada por una apagada Athenea y sin rastro de Feller, la referencia del Real Madrid en ataque.

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Así, la calidad de las locales se impuso de nuevo y, otra vez, asistida por Alexia, Hansen volvió a brillar en su escenario favorito. En el minuto 55 recibió en zona de peligro, jugó al despiste, ganó y firmó el 5-0.

Ante un rival sin músculo ni ideas, tampoco en el centro del campo, una combinación entre Patri Guijarro y Serrajordi fue la que rubricó el marcador.

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Esta última, recién ingresada, rompió al lateral del área y asistió a una astuta Esmee, que en el minuto 74, incorporándose desde su carril izquierdo, quedó sola en boca de gol para poner la guinda al pastel de un partido redondo del Barcelona, que dispuso de más oportunidades para ahondar la herida del equipo blanco.