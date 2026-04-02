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Gol Caracol  / Linda Caicedo, eliminada de Champions con el Real Madrid; perdieron 12-2 en el global con Barcelona

Linda Caicedo, eliminada de Champions con el Real Madrid; perdieron 12-2 en el global con Barcelona

Este jueves, nuevamente el Barcelona goleó al Real Madrid femenino con un marcador de 6-0 en el Camp Nou, para terminar de ratificar el 2-6 en la ida. Linda Caicedo jugó todo el partido.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Linda Caicedo Barcelona vs Real Madrid
Linda Caicedo en partido de Barcelona vs Real Madrid - Foto:
AFP

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